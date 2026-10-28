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Esporte

Santos x Palmeiras no Brasileirão: onde assistir, horário e escalações

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira, 28, na Vila Belmiro, pela 33ª rodada do campeonato

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 28 out 2026, 12h30
SANTOS, BRAZIL - OCTOBER 20: General view of the Urbano Caldeira Stadium (Vila Belmiro) before the Brasileirao 2025 match between Santos and Vitoria at on October 20, 2025 in Santos, Brazil. (Photo by Ricardo Moreira/Getty Images)
Vila Belmiro, em Santos (Ricardo Moreira/Getty Images)
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Santos x Palmeiras no Brasileirão: onde assistir, horário e escalações Priorize VEJA no Google

Santos e Palmeiras se enfrentam nesta quarta-feira, 28, às 19h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, em Santos, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Peixe ocupa a oitava colocação, com 46 pontos, e busca se aproximar da zona de classificação à próxima Copa Libertadores. o Verdão aparece na vice-liderança, com 69 pontos, apenas um atrás do Flamengo, e tenta assumir a primeira posição nesta reta final da competição.

Comandado por Cuca, o Santos tenta recuperar a regularidade após uma sequência de resultados ruins no Brasileirão. Na última rodada, a equipe empatou por 1 a 1 com o Bahia, na Vila Belmiro, graças a um gol de Luan Peres nos acréscimos do segundo tempo. O resultado aumentou a necessidade de conquistar pontos diante de adversários diretos na parte de cima da tabela. Para o clássico, o treinador terá um desfalque importante: Neymar, expulso contra o Bahia, está suspenso. Sem o camisa 10, o Peixe aposta na criatividade de Philippe Coutinho e no poder de finalização de Gabigol para surpreender o rival.

Do outro lado, o Palmeiras chega embalado por uma sequência de nove partidas sem derrota no Campeonato Brasileiro, com seis vitórias e três empates. A equipe comandada por Abel Ferreira venceu o Red Bull Bragantino por 2 a 0 na última rodada e segue pressionando o Flamengo na disputa pelo título nacional. Além da boa fase no Brasileirão, o clube está classificado para a final da Libertadores e disputa as semifinais da Copa do Brasil. Para o confronto, o treinador contará com os retornos de Piquerez e Andreas Pereira, que cumpriram suspensão, mas não terá Ramón Sosa, lesionado. 

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Onde assistir?

A partida entre Santos e Palmeiras terá transmissão ao vivo e exclusiva do Premiere. A bola rola às 19h30 (horário de Brasília), na Vila Belmiro.

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Prováveis escalações:

Santos: Diógenes; Rodinei, João Alencar, Luan Peres e Barreal; Gustavo Henrique e Christian Oliva; Gabriel Bontempo, Philippe Coutinho e Everton Cebolinha; Gabigol. Técnico: Cuca.

Palmeiras: Carlos Miguel; Murilo, Gustavo Gómez e Barboza; Giay, Marlon Freitas (Mauricio), Lucas Evangelista, Andreas Pereira e Piquerez; Arias e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira.

Equipe de arbitragem:

  • Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (SP);
  • Assistentes: Daniel Paulo Ziolli (SP) e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (SP);
  • Quarto árbitro: Deborah Cecilia Cruz Correia (PE);
  • VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO);
  • Assistente de VAR: Amanda Matias Masseira (SP).
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TAGS:
Campeonato Brasileiro
Futebol: onde assistir
Palmeiras
Santos FC
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