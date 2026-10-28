Santos x Palmeiras no Brasileirão: onde assistir, horário e escalações
Equipes se enfrentam nesta quarta-feira, 28, na Vila Belmiro, pela 33ª rodada do campeonato
Santos e Palmeiras se enfrentam nesta quarta-feira, 28, às 19h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, em Santos, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Peixe ocupa a oitava colocação, com 46 pontos, e busca se aproximar da zona de classificação à próxima Copa Libertadores. Já o Verdão aparece na vice-liderança, com 69 pontos, apenas um atrás do Flamengo, e tenta assumir a primeira posição nesta reta final da competição.
Comandado por Cuca, o Santos tenta recuperar a regularidade após uma sequência de resultados ruins no Brasileirão. Na última rodada, a equipe empatou por 1 a 1 com o Bahia, na Vila Belmiro, graças a um gol de Luan Peres nos acréscimos do segundo tempo. O resultado aumentou a necessidade de conquistar pontos diante de adversários diretos na parte de cima da tabela. Para o clássico, o treinador terá um desfalque importante: Neymar, expulso contra o Bahia, está suspenso. Sem o camisa 10, o Peixe aposta na criatividade de Philippe Coutinho e no poder de finalização de Gabigol para surpreender o rival.
Do outro lado, o Palmeiras chega embalado por uma sequência de nove partidas sem derrota no Campeonato Brasileiro, com seis vitórias e três empates. A equipe comandada por Abel Ferreira venceu o Red Bull Bragantino por 2 a 0 na última rodada e segue pressionando o Flamengo na disputa pelo título nacional. Além da boa fase no Brasileirão, o clube está classificado para a final da Libertadores e disputa as semifinais da Copa do Brasil. Para o confronto, o treinador contará com os retornos de Piquerez e Andreas Pereira, que cumpriram suspensão, mas não terá Ramón Sosa, lesionado.
Onde assistir?
A partida entre Santos e Palmeiras terá transmissão ao vivo e exclusiva do Premiere. A bola rola às 19h30 (horário de Brasília), na Vila Belmiro.
Prováveis escalações:
Santos: Diógenes; Rodinei, João Alencar, Luan Peres e Barreal; Gustavo Henrique e Christian Oliva; Gabriel Bontempo, Philippe Coutinho e Everton Cebolinha; Gabigol. Técnico: Cuca.
Palmeiras: Carlos Miguel; Murilo, Gustavo Gómez e Barboza; Giay, Marlon Freitas (Mauricio), Lucas Evangelista, Andreas Pereira e Piquerez; Arias e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira.
Equipe de arbitragem:
- Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (SP);
- Assistentes: Daniel Paulo Ziolli (SP) e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (SP);
- Quarto árbitro: Deborah Cecilia Cruz Correia (PE);
- VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO);
- Assistente de VAR: Amanda Matias Masseira (SP).