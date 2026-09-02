Santos x Palmeiras na Copa do Brasil: onde assistir, horário e escalações
Rivais se enfrentam nesta quarta-feira, 2, na Vila Belmiro, pelo jogo de volta das quartas de final. Saiba como assistir à transmissão ao vivo
Santos e Palmeiras disputam nesta quarta-feira, 2, às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, uma vaga nas semifinais da Copa do Brasil. O clássico fecha o confronto das quartas de final, com o Palmeiras em situação confortável depois da vitória por 3 a 0 no jogo de ida.
A missão santista exige uma noite quase perfeita. Para levar a decisão aos pênaltis, o Santos precisa devolver a diferença de três gols, enquanto uma vitória por quatro ou mais garante a classificação no tempo normal. O time comandado por Cuca chega ao clássico com o ânimo renovado após vencer o Corinthians fora de casa pelo Campeonato Brasileiro.
Cuca deve manter boa parte da formação utilizada no último jogo, mas terá uma alteração no meio-campo. Gustavo Henrique sentiu um problema muscular no clássico contra o Corinthians e deve dar lugar a Christian Oliva, autor do gol daquela vitória. Vinícius Lira, Gabriel Menino e Pepê Fermino também aparecem entre os desfalques. Neymar e Gabigol formam a principal esperança ofensiva do Peixe.
Do outro lado, Abel Ferreira pode promover mudanças para controlar o desgaste físico do elenco. Jhon Arias, Piquerez e Barboza participaram do último treino integrados ao grupo e são tratados como opções, enquanto Paulinho, Ramón Sosa e Jefté estão fora.
Onde assistir a partida entre Santos e Palmeiras hoje?
Santos e Palmeiras se enfrentam nesta quarta, 2, às 21h30 (horário de Brasília), na Vila Belmiro, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. A partida terá transmissão da TV Globo, Sportv, ge tv, Premiere e Prime video.
Prováveis escalações:
Santos: Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Escobar; Willian Arão, Christian Oliva, Gabriel Bontempo e Barreal; Neymar e Gabigol. Técnico: Cuca.
Palmeiras: Carlos Miguel; Giay, Murilo, Gustavo Gómez (Barboza) e Arthur; Marlon Freitas (Emiliano Martínez), Andreas Pereira (Lucas Evangelista), Felipe Anderson e Mauricio; Flaco López e Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira.
Arbitragem:
- Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES);
- Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Neuza Inês Back (SP);
- Quarto árbitro: André Luiz Skettino Policarpo Bento (MG);
- VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN);
- AVAR: Fabricio Porfirio de Moura (SP).