Santos x Chapecoense no Brasileirão: onde assistir, horário e escalações

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Santos e Chapecoense se enfrentam na Vila Belmiro pela 20ª rodada do Brasileirão. O Santos, pressionado e perto do Z4, busca reabilitação. A Chapecoense, lanterna e com muitos desfalques, tenta um milagre. Uma partida crucial com transmissão pelo Sportv e Premiere.

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Santos e Chapecoense vão se enfrentar neste sábado, 25, às 18h30 (horário de Brasília), pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A, na Vila Belmiro, em Santos.

O Santos chega para o confronto pressionado, ocupando a 15ª posição na tabela com 21 pontos, apenas duas posição acima da zona de rebaixamento. A equipe vem de uma derrota por 2 a 1 para o Botafogo fora de casa na última rodada e precisa da vitória para se afastar das últimas colocações.

Já a Chapecoense vive uma situação ainda mais delicada. O time catarinense é o lanterna da competição, com apenas 9 pontos somados em 19 jogos. A equipe vem de uma dura goleada sofrida em casa para o Flamengo por 4 a 0 e busca uma recuperação improvável para tentar escapar do rebaixamento. O clube tem uma longa lista de possíveis desfalques, incluindo Anderson Paixão, Rafael Carvalheira e Victor Caetano.

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Como assistir ao jogo entre Santos e Chapecoense hoje?

Santos e Chapecoense vão se enfrentar neste sábado, 25, às 18h30 (horário de Brasília), pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A, na Vila Belmiro, em Santos. A partida terá transmissão do Sportv e do Premiere.

Prováveis escalações:

Santos: Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Escobar; Willian Arão e Cristian Oliva; Rollheiser, Miguelito e Barreal; Gabriel Barbosa. Técnico: Cuca.



Chapecoense: Matheus; Everton, Rafael Thyere, Eduardo Doma e Bruno Pacheco; Camilo e Diego Antunes; Ênio, Giovanni Augusto e Marcinho; Yannick Bolasie. Técnico: Rafael Lacerda.

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Arbitragem

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Árbitro: Fernando Antonio Mendes de Salles Nascimento Filho (PA);



Fernando Antonio Mendes de Salles Nascimento Filho (PA); Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Acacio Menezes Leao (PA);



Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Acacio Menezes Leao (PA); Quarto árbitro: Michelangelo Martins de Almeida Junior (PE);



Michelangelo Martins de Almeida Junior (PE); VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN);



Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN); AVAR: Helen Aparecida Goncalves Silva Araujo (MG).