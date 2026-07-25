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Esporte

Santos x Chapecoense no Brasileirão: onde assistir, horário e escalações

Equipes se enfrentam neste sábado, 25, pela 20ª rodada do campeonato

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 25 jul 2026, 12h30
SANTOS, BRAZIL - OCTOBER 20: General view of the Urbano Caldeira Stadium (Vila Belmiro) before the Brasileirao 2025 match between Santos and Vitoria at on October 20, 2025 in Santos, Brazil. (Photo by Ricardo Moreira/Getty Images)
Vila Belmiro, em Santos (Ricardo Moreira/Getty Images)
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Santos e Chapecoense vão se enfrentar neste sábado, 25, às 18h30 (horário de Brasília), pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A, na Vila Belmiro, em Santos.

O Santos chega para o confronto pressionado, ocupando a 15ª posição na tabela com 21 pontos, apenas duas posição acima da zona de rebaixamento. A equipe vem de uma derrota por 2 a 1 para o Botafogo fora de casa na última rodada e precisa da vitória para se afastar das últimas colocações.

Já a Chapecoense vive uma situação ainda mais delicada. O time catarinense é o lanterna da competição, com apenas 9 pontos somados em 19 jogos. A equipe vem de uma dura goleada sofrida em casa para o Flamengo por 4 a 0 e busca uma recuperação improvável para tentar escapar do rebaixamento. O clube tem uma longa lista de possíveis desfalques, incluindo Anderson Paixão, Rafael Carvalheira e Victor Caetano.

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Como assistir ao jogo entre Santos e Chapecoense hoje?

Santos e Chapecoense vão se enfrentar neste sábado, 25, às 18h30 (horário de Brasília), pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A, na Vila Belmiro, em Santos. A partida terá transmissão do Sportv e do Premiere.

Prováveis escalações:

Santos: Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Escobar; Willian Arão e Cristian Oliva; Rollheiser, Miguelito e Barreal; Gabriel Barbosa. Técnico: Cuca.

Chapecoense: Matheus; Everton, Rafael Thyere, Eduardo Doma e Bruno Pacheco; Camilo e Diego Antunes; Ênio, Giovanni Augusto e Marcinho; Yannick Bolasie. Técnico: Rafael Lacerda.

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Arbitragem

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    • Árbitro: Fernando Antonio Mendes de Salles Nascimento Filho (PA);
    • Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Acacio Menezes Leao (PA);
    • Quarto árbitro: Michelangelo Martins de Almeida Junior (PE);
    • VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN);
    • AVAR: Helen Aparecida Goncalves Silva Araujo (MG).
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