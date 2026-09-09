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Esporte

Santos x Atlético-MG na Sul-Americana: onde assistir, horário e escalações

Peixe recebe o Galo nesta quarta, 9, na Vila Belmiro, pelo jogo de ida das quartas de final. Saiba como assistir ao vivo

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 set 2026, 13h20 | Atualizado em 9 set 2026, 18h46
SANTOS, BRAZIL - OCTOBER 20: General view of the Urbano Caldeira Stadium (Vila Belmiro) before the Brasileirao 2025 match between Santos and Vitoria at on October 20, 2025 in Santos, Brazil. (Photo by Ricardo Moreira/Getty Images)
Vila Belmiro, em Santos (Ricardo Moreira/Getty Images)
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Santos e Atlético-MG se enfrentam nesta quarta-feira, 9, às 19h (horário de Brasília), na Vila Belmiro, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana

O Santos chega embalado depois de duas vitórias consecutivas fora de casa, contra Corinthians e Internacional, pelo Campeonato Brasileiro. Eliminado da Copa do Brasil, o time comandado por Cuca vê a Sul-Americana como a oportunidade de conquistar um título na temporada e tenta aproveitar o fator casa para construir vantagem antes do duelo de volta.

Cuca, porém, terá desfalques importantes. Neymar e Barreal estão fora por lesões musculares, Lucas Veríssimo se recupera de dores no tornozelo direito e Rony cumpre suspensão. Recém-contratado, Rodinei foi relacionado e pode fazer sua estreia, enquanto Lima também aparece como alternativa para ganhar espaço entre os titulares.

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O Galo tenta reagir depois da derrota por 2 a 0 para o São Paulo, resultado que encerrou uma sequência invicta de 14 jogos da equipe. Eduardo Domínguez terá os retornos de Lyanco, Maycon e Igor Gomes, liberados pelo departamento médico, mas não poderá contar com Cuello, suspenso. Everson, Ruan Tressoldi, Léo Duarte, Tomás Pérez e Thiago Borbas seguem entre as baixas.

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A partida de volta será na próxima quarta, 16, na Arena MRV, em Belo Horizonte.

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Onde assistir à partida entre Santos e Atlético-MG?

Santos e Atlético-MG jogam nesta quarta-feira, 9, às 19h (horário de Brasília), na Vila Belmiro, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana. A partida terá transmissão ao vivo pela ESPN e Disney+.

Prováveis escalações:

Santos: Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Willian Arão, Luan Peres e Escobar; Christian Oliva, Gustavo Henrique, Gabriel Bontempo e Rollheiser; Caballero (Rodinei) e Gabigol. Técnico: Cuca.

Atlético-MG: Gabriel Delfim; Natanael, Vitão, Vitor Hugo e Renan Lodi; Castaño, Alan Franco (Maycon), Fred, Bernard e Minda; Cassierra (Reinier). Técnico: Eduardo Domínguez.

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Arbitragem:

  • Árbitro: Alexis Herrera (Venezuela);
  • Assistentes: Antoni Garcia e Paolo Garcia (Venezuela);
  • Quarto árbitro: Augusto Aragón (Equador);
  • VAR: Carlo Orbe (Equador).
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