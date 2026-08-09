Santos x Athletico-PR no Brasileirão: onde assistir, horário e escalações

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Santos e Athletico-PR se enfrentam pela 22ª rodada do Brasileirão. O Peixe, vindo de classificação na Copa do Brasil, busca subir na tabela, mas com desfalques importantes como Neymar. Já o Furacão, eliminado da Copa do Brasil, quer manter seu excelente ritmo na Série A. Uma partida crucial para ambos os lados.

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Santos e Athletico Paranaense vão se enfrentar neste domingo, 9, às 18h30 (horário de Brasília), pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A, na Vila Belmiro, em Santos.

A equipe do técnico Cuca chega fortalecida pela classificação às quartas de final da Copa do Brasil. Depois de empatar sem gols com o Remo na Vila Belmiro, o Santos venceu por 1 a 0 em Belém, com Rony marcando após assistência de Neymar. O resultado manteve o clube vivo em três competições e abriu uma sequência de duas partidas em casa que o treinador considera fundamental para dar estabilidade à temporada. Com 22 pontos em 20 jogos, o Peixe permanece próximo da zona de rebaixamento.

O desafio santista, porém, ficou maior pela ausência de Neymar. O camisa 10 recebeu o terceiro cartão amarelo no empate diante da Chapecoense e cumprirá suspensão automática. Lucas Veríssimo, com lesão na panturrilha direita, e Igor Vinicius, em tratamento de uma lombalgia, também devem permanecer fora.

O Furacão chega à Vila depois de uma noite traumática na Copa do Brasil. Na quinta-feira, o clube paranaense foi goleado pelo Vitória por 4 a 0, no Barradão, e acabou eliminado apesar da vantagem de dois gols construída na partida de ida. A missão da equipe agora é não deixar a eliminação atrapalhar o ótimo desempenho que a equipe vem tendo no Campeonato Brasileiro, ocupando a 3ª colocação com 37 pontos somados.

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Onde assistir a partida entre Santos e Athletico-PR hoje?

Santos e Athletico Paranaense se enfrentam neste domingo, 9, às 18h30 (horário de Brasília), na Vila Belmiro, em Santos, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão exclusiva do Premiere.

Prováveis escalações:

Santos: Gabriel Brazão; Gabriel Menino, Adonís Frías, João Ananias e Escobar; João Schmidt (Willian Arão), Christian Oliva e Gabriel Bontempo; Barreal, Caballero e Gabigol. Técnico: Cuca.

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Athletico-PR: Mycael; Benavídez, Aguirre e Arthur Dias; Gilberto, Luiz Gustavo, Jadson e Mendoza (Léo Derik); Leozinho, João Cruz e Kevin Viveros. Técnico: Odair Hellmann.

ARBITRAGEM

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS);



Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Tiago Augusto Kappes Diel (RS);



Quarto árbitro: Lucas Guimarães Rechatiko Horn (RS);



VAR: Diego Pombo Lopez (BA);



AVAR: Frederico Soares Vilarinho (MG).