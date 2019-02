Santos vence lanterna e deixa zona de rebaixamento

O Santos derrotou o Joinville, por 2 a 0, neste domingo e deixou a zona de reibaxamento do Campeonato Brasileiro. O time da Vila Belmiro foi a 16 pontos e superou o Goiás, que ainda joga hoje, às 16h, contra o Flamengo. Os dois gols do time da Vila Belmiro foram marcados pelo atacante Gabriel, que deixou o jogo ainda no final do primeiro tempo, depois de sentir uma fisgada na coxa direita.

No outro jogo disputado às 11h, o Fluminense perdeu de novo, desta vez para a Chapecoense por 2 a 1. O time do Rio de Janeiro teve um gol legal anulado ainda no primeiro tempo — o juiz marcou incorretamente impedimento de Fred.O jogo estava empatado em 1 a 1 até os 42 minutos do segundo tempo, quando o árbitro marcou um pênalti polêmico. Ele estava na dúvida se a falta tinha sido dentro ou fora da área, mas o bandeirinha confirmou que foi pênalti. (Da Redação)