Santos inicia venda de pacotes de viagem para Mundial

Por AE

Santos – O início do Mundial de Clubes da Fifa está previsto apenas para dezembro, mas o torcedor santista que quiser acompanhar a equipe em busca do tricampeonato da competição já pode garantir presença no Japão. Nesta terça-feira, o Santos lançou os pacotes de viagem oficiais para o evento, através de sua agência Santos FC Tour (as reservas podem ser feitas no site http://www.santosnojapao.com.br).

Quem quiser acompanhar o Mundial pela agência oficial do Santos terá 21 opções de pacotes, com preços que variam de US$ 4.490 (cerca de R$ 7.600,00) a US$ 12.540 (R$ 19.600,00). Todos eles incluem passagens aéreas, hospedagem em Tóquio e traslados, além do acompanhamento de guias. Mas os ingressos para os jogos ainda não estão contabilizados, pois a Fifa não definiu os preços.

Atual campeão da Libertadores, depois de ter vencido o Peñarol na final em junho, o Santos é um dos quatro times já definidos para o Mundial, ao lado do Barcelona (Espanha), Auckland City (Nova Zelândia) e o Monterrey (México) – as outras três vagas vão para os campeões da África, da Ásia e do país-sede. E a estreia santista está prevista para o dia 14 de dezembro, em Nagoya.