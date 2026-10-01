🗳️ Fique por dentro das eleições, pesquisas e análises com Veja Digital por apenas R$ 1,99/mês. Assine agora!
Esporte

Santa Cruz e Maringá jogam para o acesso à Série B – e também pela história

Os dois clubes caminham com sensatez na direção das SAFs – em ótimo exemplo para as finanças do futebol

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 1 out 2026, 14h42
Fogos de artifício verdes e brancos iluminam o céu noturno acima de um estádio de futebol lotado, com um arco azul e amarelo da Copa Betano do Brasil no centro do campo
A torcida do Maringá: o sonho do acesso, com o time bem encaminhado financeiramente (Maringá/Divulgação)
Continua após publicidade
Santa Cruz e Maringá jogam para o acesso à Série B – e também pela história Priorize VEJA no Google

É jogo para se prestar atenção, e por excelentes motivos. Neste sábado, dia 3, às 17 horas, na Arena Pernambuco, o Santa Cruz, líder do Grupo A da Série C, e o Maringá, em segundo lugar, disputarão uma partida histórica, e não apenas pela vibração da torcida tricolor, respeitada até fora do Brasil. Um empate leva o time pernambucano de volta à Série B. Uma das camisas mais tradicionais do futebol brasileiro, o time tem dez pontos, três vitórias, um empate e nenhuma derrota. A agremiação paranaense, fundada apenas em 2010, está com sete pontos. Floresta e Botafogo da Paraíba ocupam o terceiro e quarto lugares, com chances mais escassas de acesso. No grupo B estão os favoritos para subir são a Ferroviária, o Inter de Limeira e o Brusque – o Paysandu já não tem chances.

O embate, insista-se, é extraordinário por funcionar, por assim dizer, como um retrato das boas possibilidades de saneamento do futebol no Brasil – e nesse aspecto, o Maringá merece relevo. Há uma diferença destacada entre o Maringá e boa parte das Sociedades Anônimas do Futebol (SAF) que desembarcaram no futebol brasileiro nos últimos anos. Quando decidiu se transformar em SAF, o clube paranaense não estava tentando apagar um passado de dívidas ou encontrar um investidor para reconstruir uma instituição em crise, em gesto imediatista. A aposta foi outra: organizar primeiro, crescer depois e só então procurar um parceiro capaz de acelerar a trajetória. É esse projeto que estará em campo contra o Santa Cruz.

A história empresarial do Maringá em 2016, quando um grupo de empresários locais assumiu o projeto e passou a implementar uma gestão empresarial. Em 2022, veio a transformação oficial SAF. Agora, o Maringá procura um investidor qualificado, de preferência internacional, para acelerar o projeto. A expectativa é encontrar um parceiro que possa participar de uma nova etapa de crescimento, e não simplesmente solucionar problemas financeiros herdados.

O presidente João Vitor Mazzer resume essa visão ao falar sobre o confronto deste sábado. “Sabemos do tamanho do Santa Cruz, da força dessa camisa e da importância de jogar na Arena Pernambuco, especialmente em um momento decisivo como este. Para o Maringá, é um confronto que representa muito, porque estamos brigando por um objetivo grande e contra um clube de enorme tradição”, afirmou.

Siga
Continua após a publicidade

A ambição é clara: alcançar a Série B e, a partir daí, construir condições para mirar a elite do futebol brasileiro. Se existe uma peça especialmente decisiva nessa engrenagem, ela está nas categorias de base. O Maringá recebeu da Confederação Brasileira de Futebol o Certificado de Clube Formador, reconhecimento concedido às instituições que atendem aos requisitos estabelecidos para a formação de jovens jogadores.

O clube mantém categorias do Sub-9 ao Sub-17. A partir do Sub-14, os atletas contam com moradia e alimentação, além de acompanhamento escolar e assistência médica, fisioterapêutica, psicológica e odontológica. A base também passou a funcionar como um ativo esportivo e financeiro. Jogadores formados pelo clube chegaram a equipes como Fortaleza, Vitória e Avaí, além de destinos internacionais na Coreia do Sul e no Japão.

Continua após a publicidade

Nas temporadas de 2025 e 2026, 21 atletas ligados ao processo de formação do Maringá foram negociados com grandes clubes brasileiros. Um dos casos de maior projeção é Rômulo Cardoso, atacante que passou pelo clube e atualmente defende o RB Leipzig, da Alemanha.

O certificado da CBF também oferece mecanismos de proteção ao trabalho dos clubes formadores, incluindo direitos relacionados ao primeiro contrato profissional e a determinadas situações de renovação. De acordo com informações do Portal de Governança da CBF, na atualização disponibilizada em 7 de abril, Maringá, Floresta e Ferroviária eram os clubes da Série C com o Certificado de Clube Formador — a Ferroviária também estruturada como SAF.

Continua após a publicidade
Multidão de torcedores em um estádio, muitos com camisas listradas em preto, branco e vermelho, erguendo os braços e segurando faixas brancas com a inscrição SANTA CHOPP em preto e vermelho, celebrando com entusiasmo
A animação coral do Santa Cruz: um sábado que pode ser histórico (Rafael Vieira/FPF/Divulgação)
Continua após a publicidade

No Recife, a transformação do Santa Cruz em SAF também começa a ganhar contornos mais concretos. Nos últimos dias, a operação avançou com a aprovação da cessão à Matix Capital dos direitos e obrigações que estavam nas mãos da Cobra Coral Participações, passo necessário para a entrada do novo grupo de investidores. Na sequência, a Justiça autorizou um financiamento de até R$ 6,5 milhões, dos quais R$ 6 milhões serão destinados principalmente ao pagamento de compromissos com o elenco profissional. A nova estrutura prevê 90% da SAF nas mãos dos investidores e 10% pertencentes ao clube associativo, enquanto o Arruda permanecerá sob controle do Santa Cruz e será cedido à nova empresa em regime de comodato. O projeto prevê ainda a injeção de recursos e uma receita estimada em R$ 1 bilhão ao longo de 15 anos — uma aposta de longo prazo para um clube que carrega uma dívida na casa das centenas de milhões de reais e tenta transformar a crise financeira em ponto de partida para uma nova era.

Não há dúvida: Santa Cruz e Maringá farão um jogo com ecos para o futuro.

 

Publicidade
TAGS:
Brasileiro Série B
Campeonato Brasileiro
Futebol
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA ESPECIAL ELEIÇÕES - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA ESPECIAL ELEIÇÕES

Assine a revista OFERTA ESPECIAL ELEIÇÕES - A partir de R$ 1,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA OUTUBRO ROSA

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA OUTUBRO ROSA

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA OUTUBRO ROSA

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA OUTUBRO ROSA

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Multidão de pessoas em protesto na rua, com prédios e árvores ao fundo. À esquerda, texto branco UM PAÍS SE FORTALECE COM INFORMAÇÃO em fundo preto. À direita, texto Jornalismo de qualidade para entender o Brasil, o mundo e tomar decisões mais conscientes. e a palavra veja em vermelho, junto a várias capas da revista Veja em perspectivaMultidão de pessoas de costas, com braços levantados, em uma rua urbana com prédios altos e árvores. À direita, várias capas da revista Veja com diferentes manchetes e imagens.
OFERTA ESPECIAL ELEIÇÕES

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
ECONOMIZE ATÉ 92% OFF

Eleições Digital

De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês*
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$71,88, equivalente a R$5,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).