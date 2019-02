Sanchez garante a permanência de Tite no Corinthians

Renovar o contrato do técnico Tite será uma das últimas ações de Andrés Sanchez como presidente do Corinthians. Havia a expectativa de que o mandatário anunciasse a prorrogação do compromisso por mais uma temporada já na entrevista coletiva concedida na manhã desta terça-feira.

‘Ele ainda não assinou, mas vamos renovar com o Tite com certeza. Ele já conhece a base do nosso time’, disse Sanchez, que deixará a presidência na próxima semana e passará a se dedicar à diretoria de seleções da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) a partir de janeiro.

Na festa de premiação para os destaques do Campeonato Brasileiro, promovida pela CBF na noite de segunda-feira, Tite já havia adiantado que se reuniria com Sanchez para tratar de sua renovação nesta manhã. O técnico ficou valorizado depois da conquista do Corinthians.

‘Mesmo que o Tite não ganhasse o título brasileiro, ele seria o nosso técnico para 2012. É um grande ser humano, que faz parte de todo o nosso processo’, enfatizou o presidente.

Em outras situações de 2011, foi muito mais difícil para Andrés Sanchez segurar Tite no Parque São Jorge. Torcedores organizados exigiram a demissão do treinador por causa da vexatória eliminação na pré-Libertadores, diante do colombiano Tolima, e pela ligeira queda de rendimento no final do primeiro turno do Campeonato Brasileiro.