Salta o número de atletas olímpicos com Covid-19 na China

A poucos dias da estreia dos Jogos Olímpicos de Inverno, os casos de infecções por Covid-19 entre e dirigentes chineses saltou de dois para 19 em apenas um dia, conforme número confirmado na sexta-feira, 28.

Desde a chegada dos atletas e funcionários para a competição, 39 já foram infectados. Desse total, 29 foram contaminados no aeroporto e sete no chamado “circuito fechado”, um ambiente restrito aos atletas e funcionários que participam do evento, criado para formar uma “bolha” durante a competição.

“Estamos apenas passando pelo período de pico de pessoas chegando à China e, portanto, esperamos ver os números mais altos nesta fase”, disse o chefe da ala médica dos Jogos, Brian McCloskey, em entrevista coletiva.

Os jogos acontecem entre 4 e 20 de fevereiro e gerou bastante oposição por conta da crise sanitária mundial. Apesar do aumento nos casos, a China, com sua política extremamente rígida de controle contra a Covid-19, está confiante na contenção do vírus durante a realização jogos.

(Com Reuters)