Salgueiro enfrenta o Bragantino na estreia de Maurício Simões

Com mudanças na comissão técnica e no time que vai a campo, o Salgueiro espera começar a sua reação no Campeonato Brasileiro da Série B neste sábado, contra o Bragantino, às 16h20 (de Brasília), no estádio Nabi Abi Chedid. Mais do que uma reação, o Salgueiro pretende começar uma nova era, já que Maurício Simões fará sua estreia à frente do clube, depois que o técnico Neco pediu demissão do cargo.

Entretanto, o clima no Carcará não é dos melhores. A dispensa do meia Rosembrick e as duras críticas à postura do jogador feitas pela diretoria, junto com a dispensa de Nei Paraíba e Jean Carioca, que também foram contratados recentemente, fizeram a situação no clube ficar mais tensa, aumentando ainda mais as cobranças dos torcedores por resultados imediatos.

Mesmo assim, alheio a todas as confusões extra-campo, o Salgueiro terá um time bem diferente do que o que foi derrotado pelo Vitória, no último sábado, pelo placar de 2 a 0. Maurício Simões irá promover a entrada de Marcos Tamandaré e Piauí nas laterais, além de colocar Edmar e Renê no meio-campo. Desse modo, Josa deverá jogar como volante, no lugar de Pio, enquanto Rogério e Diogo Paulista irão para o banco de reservas.

Já o Bragantino vem embalado pela excelente atuação na vitória de 3 a 0 sobre o lanterna Duque de Caxias, e pretende conseguir mais três pontos contra o Salgueiro, para enfim, deixar a zona de rebaixamento. A equipe resolveu inclusive viajar para Águas de Lindóia, no interior de São Paulo, para realizar treinamentos táticos longe dos holofotes da imprensa.

Entretanto, o Bragantino não poderá contar com o ala Diego Macedo, que ainda não foi regularizado, e com o zagueiro Felipe, que foi vendido a um grupo de investidores e não deverá mais jogar pela equipe, além de Luiz Carlos, Eder e Deyvid Sacconi, que estão machucados.

Com isso, o técnico Marcelo Veiga ainda não definiu o time que mandará a campo. A única confirmação dada pelo treinador é a manutenção do esquema com três zagueiros. ‘Estamos com um elenco modificado, com bons jogadores e não podermos perder a oportunidade de conquistar mais uma vitória dentro de casa. Apesar do respeito ao adversário, temos a certeza do nosso potencial e vamos dar a volta por cima neste campeonato’, afirmou o comandante do Massa Bruta.

As duas grandes novidades da equipe devem ser a estreia de Guilherme Mattis e Jean Carioca, que estava no próprio Salgueiro. Os jogadores já foram regularizados e poderão começar a partida como titular.

FICHA TÉCNICA

BRAGANTINO x SALGUEIRO

Local: Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista

Data: 13 de agosto de 2011, sábado

Horário: 16h20 (de Brasília)

Árbitro: Edivaldo Elias da Silva (PR)

Assistentes: Adair Carlos Mondini (PR) e Arestides Pereira da Silva (AL)

BRAGANTINO: Gilvan; Luis Felipe, Guilherme Mattis, André Astorga e Júnior Lopes; Diego Macedo, Marcinho, Reinaldo e Léo Jaime (Jean Carioca); Lincom e Otacílio Neto

Técnico: Marcelo Veiga

SALGUEIRO: Marcelo; Marcos Tamandaré, Eridon, Alex Xavier e Piauí; Renê, Josa, Edmar e Clébson; Fabrício Ceará e Elvis

Técnico: Maurício Simões