Salão de Paris: o que pode chegar em breve ao Brasil

1. Volkswagen Golf VII - Cotada como um dos principais destaques do salão, a sétima geração do Golf faz sua estreia diante do público com desenho renovado, de traços mais angulosos, mas que conseguiu preservar o DNA visual do modelo, como a coluna traseira mais larga, por exemplo. O interior segue o estilo de outros modelos da VW e conta com diversos equipamentos tecnológicos, com destaque para os recursos de segurança, como PreCrash, que fecha os vidros e o teto solar e aplica pressão aos cintos de segurança diante da iminência de uma colisão. Sucesso de vendas, principalmente na Europa, o Golf acumula quase 30 milhões de unidades emplacadas desde o seu lançamento, há 36 anos

2. Peugeot 2008 - Desenvolvido sobre a plataforma do hatchback 208, que estreia no Brasil no início de 2013, o 2008 é a aposta da marca francesa para o mercado de jipes compactos. Em Paris, o jipinho será mostrado ainda como um carro conceito e, assim como o 208, ele será fabricado no país a partir do ano que vem para disputar espaço com o novo Ford EcoSport e o Renault Duster, ambos em âmbito mundial

3. Peugeot 301 - Outro projeto que usa a plataforma do hatch 208 como base. Trata-se do substituto do já conhecido sedã 207 Passion e mais uma aposta da montadora francesa para os mercados emergentes. Previsto para estrear por aqui em 2013, o sedã compacto vai bater de frente com modelos como o Nissan Versa e o Chevrolet Cobalt, quem tem em comum a grande oferta de espaço, porta-malas generoso, além do preço competitivo

4. Citroën C-Elysée - É o irmão gêmeo do Peugeot 301, só que produzido pela Citroën. E assim como o 301, o C-Elysée mede 4,44 metros de comprimento e porta-malas com 506 litros de capacidade. Entre as opções de motores está um 1.4, movido a gasolina, com 72 ou 115 cv. Sua estreia no Brasil está prevista para 2014

5. Chevrolet Trax - Outro candidato a rival do novo Ford EcoSport e do Renault Duster, e que deve desembarcar no Brasil no ano que vem, importado do México. Além de uma opção a diesel, o jipe compacto conta com versões a gasolina, 1.6 e 1.4 turbo, de 142 cv

6. Renault Logan - Trata-se da primeira reestilização significativa do sedã desde o seu lançamento, em setembro de 2004 (no Brasil, ele surgiu em meados de 2007). Além do desenho mais moderno e menos quadradão, o novo Logan traz sistema multimídia, com direito a tela de LCD no painel. Com o tapa no visual, o Logan promete esquentar a briga no segmento de sedãs compactos no país, com o Nissan Versa, o Chevrolet Cobalt, o Fiat Grand Siena, o Volkswagen Voyage e o recém-lançado Toyota Etios

7. Renault Sandero - Assim como o sedã Logan, o hatch ganhou novo design e ficou mais próximo do jipinho Duster. Na Europa, o Sandero será oferecido com novos motores turbo de três cilindros e 90 cv, com recurso start/stop, que interrompe o funcionamento em paradas rápidas para poupar combustível

8. Kia Sorento - A marca coreana vai aproveitar a mostra parisiense para mostrar a reestilização de meia-vida da atual geração do jipão Sorento, lançada em 2009. Por fora, as novidades ficam por conta dos para-choques e do conjunto óptico. Em mercados fora da Europa, ele será oferecido com duas opções de motores a gasolina: um 2.4 l, com 174 cv, e um V6 3.5 l, capaz de entregar 280 cv

9. Citroën DS3 Cabrio - O DS3 já roda no Brasil e, em breve, a versão conversível, que estreia em Paris, também passará a ser oferecida por aqui. O teto possui três opções de abertura (intermediária, horizontal e total) e pode ser acionado com o carro em velocidades até 120 km/h. A operação demora 16 segundos. O Cabrio chega às lojas da Europa no início de 2013

10. MINI Paceman - O oitavo integrante da família MINI Cooper é baseado no crossover Countryman, porém conta com apenas duas portas, teto rebaixado na parte posterior e aparência que flerta com a esportividade. Além de motores a diesel, o Paceman pode vir equipado com bloco a gasolina, 1.6 turbo, com 123 cv de potência e tração dianteira. Na versão S, o modelo poderá entregar 186 cv e terá tração traseira, com sistema ALL-4, como opcional

11. Audi R8 - Perto de completar seis anos de lançamento, o esportivo top de linha da Audi ganhou novidades sutis, principalmente nos faróis e lanternas, que passam a exibir o mesmo padrão aplicado a outros modelos da marca. O interior segue intacto, mas o câmbio automatizado S-tronic, de sete marchas e dupla embreagem, antes oferecido como opcional para as opções de entrada do R8, passa a vir de série em todas as versões do superesportivo

12. Land Rover Range Rover - A Land Rover submeteu o classudo Range Rover a um verdadeiro processo de lipo-escultura. Além do visual mais limpo e moderno, a montadora britânica deixou o jipão 39% mais leve e menos poluente em comparação à geração anterior. As vendas na Europa começam no fim deste ano e no Brasil, no início do ano que vem, totalizando 170 mercados. A gama de motores é formada por versões a gasolina (V8 Supercharged, com 510 cv) e V6 3.0, com 258 cv

13. Peugeot RC-Z - Além do 2008 e do 301, a Peugeot aposta na renovação do esportivo RC-Z. Previsto para chegar às lojas da Europa no primeiro trimestre de 2013, a nova versão exibe novidades nos para-choques, grade frontal menor e faróis com diosos luminosos

14. Renault Clio - Com nada menos que 11,5 milhões de unidades vendidas desde 1990, ano em que foi lançado, o veterano Clio estreia sua mais nova geração em Paris. Entre as novidades mais iteressantes do hatch está a ampla gama de acessórios para personalização do modelo e o painel central, em forma de tablet. Por enquanto não há informações sobre a possibilidade de o novo Clio vir para o Brasil

15. Hyundai i30 - Sucesso de vendas no Brasil, o hatch i30 acaba de ganhar uma versão com carroceria duas portas, baseada na nova geração do modelo e que só chega ao país no ano que vem. O i30 duas portas, no entanto, não tem previsão de rodar por aqui

16. Opel Adam - Um dos modelos mais aguardados para este ano, na Europa, e que vem sendo considerado a esperança da Opel para retomar a rota de crescimento, após a reestruturação da General Motors, grupo ao qual pertence, em 2009. No Velho Continente, o Adam tem a missão de disputar espaço com o MINI Cooper e o Fiat 500. De apelo jovem, o novo subcompacto chega às revendas européias com farto conteúdo tecnológico e que inclui conectividade para smartphones com sistemas Android e Apple iOs

17. Smart Forstars - Cerca de 60 centímetros mais longo que o atual smart Fortwo, o protótipo antecipa uma proposta de estilo ao futuro modelo. De contornos mais agressivos, o Forstars é movido por um motor elétrico capaz de gerar o equivalente a 80 cv. Além do interior que ousa no visual, o Forstars se destaca pela área envidraçada que inclui o teto translúcido