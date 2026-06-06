O Brasil terá neste sábado, 6, seu último teste antes da estreia na Copa do Mundo. Do outro lado estará o Egito, seleção que deposita grande parte de suas esperanças em Mohamed Salah, principal estrela da equipe africana e um dos nomes mais conhecidos do Mundial.

Aos 33 anos, o atacante é a principal referência técnica dos egípcios. Convocado para a seleção desde 2011, ele soma 115 partidas e 67 gols pelo país, marca que o coloca entre os maiores artilheiros da história da equipe nacional.

O amistoso em Cleveland também será uma oportunidade para a defesa brasileira medir forças com um jogador acostumado aos grandes palcos do futebol internacional. Salah chega à Copa após encerrar sua passagem pelo Liverpool e segue como o rosto mais conhecido da atual geração egípcia.

A equipe comandada por Hossam Hassan costuma atuar em linhas compactas e apostar nas transições rápidas para explorar a velocidade de seus atacantes, uma proposta que, em alguns aspectos, lembra a do Marrocos, adversário do Brasil na estreia da Copa do Mundo.

Continua após a publicidade

Embora seja considerado um time menos organizado e menos consistente defensivamente do que os marroquinos, o Egito apresenta desafios semelhantes para a seleção brasileira. A equipe africana tende a ceder a posse de bola aos adversários e busca aproveitar os espaços deixados em velocidade, especialmente pelos lados do campo.

A principal força ofensiva dos egípcios está justamente na dupla formada por Salah e Omar Marmoush, atacante do Manchester City. Os dois costumam atuar mais adiantados, aguardando a recuperação da posse para acelerar os contra-ataques. Marmoush é visto como o parceiro ideal para potencializar as características do camisa 10. Outro nome experiente do elenco é Trezeguet, atacante de 31 anos que atualmente defende o Al Ahly e aparece como uma das opções mais utilizadas no setor ofensivo.

Continua após a publicidade

O amistoso contra o Brasil será o último compromisso do Egito antes da Copa do Mundo. Integrante do Grupo G, a seleção africana tentará avançar ao mata-mata apoiada na experiência de Salah e na velocidade de um ataque que servirá como teste importante para os comandados de Carlo Ancelotti antes da estreia no Mundial.