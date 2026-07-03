Saiba tudo sobre amistoso do Flamengo contra River Plate nesta sexta-feira, 3

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Flamengo e River Plate se reencontram em amistoso eletrizante nesta sexta-feira, em Portugal, revivendo a final da Libertadores 2019. O Rubro-Negro inicia sua intertemporada com elenco misto, enfrentando também Lausanne e Benfica. Descubra os desfalques e a expectativa para o duelo histórico.

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O Flamengo enfrentará o River Plate em jogo amistoso nesta sexta-feira, 3, às 15h30 (horário de Brasília). Os clubes não se encontram desde a histórica final da Libertadores em 2019. Além do time argentino, o Rubro-negro jogará contra o Benfica e o Olimpia em intertemporada.

O confronto acontecerá em Portugal e faz parte de uma sequência de jogos de preparação para o Flamengo. No país europeu, o clube carioca também enfrentará a equipe da Suíça Lausanne no dia 8 e o Benfica no dia 11. Será permitido substituições ilimitadas nos amistosos.

Como vêm Flamengo e River para o confronto?

O Flamengo vêm treinando desde o dia 19 de julho e a delegação chegou em Portugal na última segunda-feira, 29. Os desfalques serão Carrascal, Paquetá, Alex Sandro, Danilo e Léo Pereira, por conta da Copa do Mundo, assim como Plata, Arrascaeta, Varela e De la Cruz, que estão de férias. Além desses, Léo Ortiz não jogará devido a uma lesão na coxa. Em razão dessas ausências, muitos jovens da base compõem o elenco.

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Antes da pausa para o maior torneio de seleções do mundo, o Rubro negro vinha de duas vitórias na liberatdores (Estudiantes e Cusco) e, no Campeonato Brasileiro, um trinfo sobre o Curitiba, um empate contra o Athletico Paranaense e um derrota sofrida para o Palmeiras.

O River comandado por Eduardo Coudet também terá uma série de desfalques. Os jogadores Gonzalo Montiel, Otamendi, Juanfer Quintero, Kevin Castaño, Matias Galarza, Viña e Kendry Páez não estarão disponíveis, pois ainda estão jogando a Copa do Mundo.

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Apesar do bom início de Coudet no comando, o time argentino, antes da parada, perdeu o campeonato nacional para o Belgrano. Na Sul-Americana, porém, o River se classificou em primeiro na fase de grupos.

Amistoso no Brasil

Além dos jogos em terras portuguesas, o Flamengo já têm um amistoso confirmado para o dia 17 de julho no Estádio Mané Garrincha, em Brasília: o time brasileiro enfrentará o Olimpia às 20h.

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