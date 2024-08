Saiba quem é o maior medalhista de ouro em sucessivos Jogos

O lutador cubano Mijaín Lopez é uma lenda em seu país, e não por acaso ele levou a bandeira do país de Fidel Castro na cerimônia de abertura, no Sena. Nesta terça-feira, 6, Lopez cresceu ainda mais, fez história e cravou marca inigualável: ele ganhou cinco vezes sucessivas o ouro na luta greco-romana na categoria de 130 quilos. Tem 42 anos. Superou gente grande, um esquadrão de elite, turma que contava quatro topos do pódio: Michel Phelps (200 metros medley), Carl Lewis (salto em distância), Katie Ledecky (800 metros nado livre), Al Poerter (disco, no atletismo), Paul Elvstrom (vela) e Kaori Ico (luta greco-romana).

Para Lopez, a vitória teve sabor político especial: ele venceu o cubano naturalizada chileno Yasmani Acosta por 6 a 0.