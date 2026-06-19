Saiba quem é o brasileiro que mais cresceu nas redes durante a Copa

Se a bola tem correspondido às expectativas nesta Copa do Mundo, com jogos movimentados e uma chuva de gols, a disputa fora das quatro linhas também chama atenção. Em uma era em que a popularidade digital se tornou quase tão valiosa quanto o desempenho em campo, alguns jogadores aproveitaram o torneio para ampliar significativamente sua presença nas redes sociais. O caso mais emblemático é o de Endrick. Antes do início do Mundial, o atacante brasileiro ocupava a 33ª posição entre os atletas da competição com mais seguidores no Instagram. Poucos dias depois, já aparece no Top 20. Seu perfil saltou de 17,9 milhões para 20 milhões de seguidores, ultrapassando o corintiano Memphis Depay, que soma 19,9 milhões.

“As redes sociais consolidaram o papel dos atletas como plataformas de influência global, ampliando sua relevância para além do desempenho esportivo. O crescimento digital hoje está diretamente ligado à capacidade de gerar conexões autênticas, dialogar com diferentes audiências e se manter relevante em um ambiente cada vez mais dinâmico e competitivo. Nesse cenário, consistência, autenticidade e timing passam a ser fatores determinantes para sustentar e expandir essa presença ao longo do tempo”, afirma Wagner Leitzke, Head de Negócios da Agência End to End, especializada em conectar torcedores, marcas e entidades esportivas.

Entre os 1.248 jogadores convocados pelas 48 seleções participantes, alguns se destacam muito mais pelo alcance digital do que pela própria atuação dentro de campo. No topo da lista, nada mudou em relação às últimas Copas. Cristiano Ronaldo, Lionel Messi e Neymar continuam formando o pódio dos gigantes das redes sociais. O português lidera com folga, acumulando atualmente 666,4 milhões de seguidores. Para efeito de comparação, ele tinha 496 milhões na Copa de 2022 e 320 milhões em 2018.

“A influência do CR7 transcende o futebol, estabelecendo-o como uma marca global de imenso valor. Ele é um case perfeito de como atletas de alto nível podem se tornar verdadeiros empreendimentos, gerando receitas milionárias muito além de seus salários como jogadores”, analisa Joaquim Lo Prete, general manager da Absolut Sport no Brasil.

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Messi aparece na segunda colocação, com 507,1 milhões de seguidores. Na Copa do Catar, ele acumulava 373 milhões; em 2018, eram 181 milhões. Naquela época, o argentino ainda estava atrás de Neymar. O brasileiro, hoje com 235,4 milhões de seguidores, tinha 181 milhões em 2022 e ocupava a segunda posição do ranking em 2018, com 192 milhões.

“A marca Neymar permanece em alta. Essa capacidade de se manter relevante, independentemente do contexto, é o que o posiciona como um dos maiores ativos do marketing esportivo no mundo. Ele continua sendo uma referência, não apenas pelos feitos esportivos, mas pelo impacto que exerce na cultura e na indústria. Onde tem Neymar tem atenção e novas histórias”, afirma Ivan Martinho, professor de marketing esportivo da ESPM.

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Na quarta colocação está Kylian Mbappé. O francês soma atualmente 130 milhões de seguidores, quase o dobro dos 73 milhões que possuía durante a Copa de 2022. Em 2018, ele sequer figurava entre os dez jogadores mais populares da plataforma.

O Brasil coloca cinco representantes entre os 20 atletas da Copa com mais seguidores no Instagram. Além de Neymar, aparecem Vinicius Júnior, com 60,2 milhões, Casemiro, com 22,3 milhões, Raphinha, com 20,2 milhões, e Endrick, que aos 19 anos já alcançou a marca de 20 milhões de seguidores e se consolidou como a maior ascensão digital do Mundial até aqui.

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