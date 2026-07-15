Saiba qual artista vai fazer o show na final da Copa do Mundo

A Fifa anunciou nesta terça o astro americano Post Malone como atração principal da cerimônia que antecede a final da Copa do Mundo, no domingo, 19, no estádio de Nova York e Nova Jersey. O show começa às 14h30 (de Brasília), uma hora e meia antes da bola rolar.

A cerimônia, produzida pela Balich Wonder Studio, já tinha lineup parcialmente revelado: Tom Cruise faz uma aparição especial, e o palco recebe também Laura Pausini, Nicole Scherzinger, Robbie Williams e o streamer IShowSpeed. A cantora Jennifer Hudson ficará responsável por interpretar o hino dos Estados Unidos antes da partida. Post Malone entra agora como nome principal do show.

“Num momento em que esporte, cultura e atenção global convergem, Post Malone vai entregar uma apresentação pensada para celebrar a trajetória do torneio e acender a atmosfera antes de o mundo voltar sua atenção para os dois finalistas”, disse o presidente da Fifa, Gianni Infantino. “Estamos muito felizes por ter tantas estrelas em campo, tanto do futebol quanto do entretenimento. A cerimônia de encerramento vai dar o tom de uma final histórica da Copa do Mundo, unindo a paixão de 48 seleções, 16 cidades-sede e milhões de torcedores em um palco inesquecível”.

Com nove certificações de diamante nos Estados Unidos, Post Malone lançou recentemente seu primeiro álbum de country, “F-1 Trillion”, que chegou ao topo da Billboard 200, e tem no currículo hits como “Rockstar”, “Circles” e “Sunflower”.

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A Espanha, que venceu a França por 2 a 0 em uma das semifinais, aguarda o resultado de Inglaterra e Argentina para saber quem vai enfrentar na grande final.

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