Saiba quais clubes receberam mais dinheiro da Fifa por liberarem seus jogadores à Copa do Mundo de 2026

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A Fifa elevou em 70% os pagamentos aos clubes que cederam jogadores para a Copa do Mundo, totalizando 335 milhões de dólares (R$ 1,8 bilhão). O programa visa reconhecer a contribuição dos times. Descubra os valores por atleta e quais clubes, como o Manchester City, foram os maiores beneficiados.

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A Fifa, através do Programa de Benefícios aos Clubes CBP (Alfândega e Proteção de Fronteiras), oferece dinheiro aos times que liberam seus jogadores para disputar a Copa do Mundo. De acordo com a entidade máxima do futebol, esse projeto foi criado com o objetivo de “reconhecer e premiar a contribuição dos clubes para o sucesso da realização” do torneio.

Nesta Copa do Mundo, a Fifa gastou mais dinheiro do que nunca aos clubes que cederam seus atletas: foram 335 milhões de dólares, aproximadamente 1,8 bilhão de reais. Isso equivale a um aumento de 70% dos gastos com o programa em relação às competições disputadas na Rússia e no Catar, em 2018 e 2022, respectivamente.

Do montante total (335 milhões de dólares), 250 milhões de dólares (1,27 bilhão de reais) foram destinados aos clubes de jogadores que participaram da Copa do Mundo, 100 milhões de dólares (509 milhões de reais) premiarão os times que liberaram os atletas para as eliminatórias e o restante será alocado para causas relacionadas ao “futebol de clubes”.

A Fifa pagou aproximadamente 5.000 dólares (25.000 dólares) por dia de participação de cada jogador no maior torneio de seleções do Mundo. Esse montante valeu desde a data obrigatória de liberação, 25 de maio, até o dia seguinte da última partida da seleção dos atletas na competição. “Esse modelo da Fifa reforça uma mudança relevante na relação entre seleções e clubes nos últimos anos. Hoje existe um reconhecimento maior do papel que os clubes desempenham na formação, preparação e valorização desses atletas ao longo do ciclo até a Copa”, diz Moises Assayag, sócio diretor da Channel Associados e especialista em finanças do futebol. “Há duas principais análises por trás desse processo. O primeiro é estimular clubes a ter elencos com qualidade suficiente para seus atletas sejam convocados para suas respectivas seleções. Isso impacta diretamente na qualidade do jogo, das competições e do interesse do publico. O segundo é entender que essa proteção dada pela FIFA aos atletas convocados, acaba também se tornando um ativo financeiro importante e complementar”, ecoa Reginaldo Diniz, CEO e sócio-fundador da End to End, que atende diversos clubes e entidades esportivas.

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Clubes que receberam mais dinheiro

De acordo com cálculo do The Athletic, o Manchester City foi o clube que mais recebeu dinheiro desse programa da Fifa. Na disputa de terceiro lugar e na final, os Citizens tinham seis representantes: Rayan Cherki, Marc Guehi, Nico O’Reilly, John Stones, James Trafford e Rodri. O Barcelona e o Bayern de Munique fecham o pódio daqueles mais beneficiados. Confira o top-10:

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Manchester City: 4,4 milhões de euros Barcelona — 3,9 milhões de euros Bayern De munique — 3,4 milhões de euros Arsenal — 3,3 milhões de euros PSG — 3,2 milhões de euros Atlético de Madrid — 3,2 milhões de euros Crystal Palace — 2,7 milhões de euros Manchester United — 2,6 milhões de euros Real Madrid — 2,6 milhões de euros Milan — 2,4 milhões de euros

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(Os valores variam de, aproximadamente, 13,93 a 25,54 milhões de reais)

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