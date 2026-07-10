Saiba o valor que cambistas estão cobrando por ingressos para Espanha x Bélgica
Fiscalização e combate a ambulantes ficou mais frouxa no último jogo da Copa em Los Angeles
Nesta sexta-feira, 10, o Estádio de Los Angeles recebe a sua última partida da Copa do Mundo, entre Bélgica e Espanha pelas quartas de final, já que as partidas de semifinal e final serão na costa Leste dos Estados Unidos.
Depois de 7 jogos com fiscalização rígida nos arredores, o esquema de segurança pareceu afrouxar neste último dia. Pela primeira vez ambulantes e cambistas circulam livremente pela área externa do estádio.
Os ambulantes vendem camisas e chapéus das seleções da Espanha e da Bélgica por 30 dólares (cerca de 150 reais). Mas o maior sucesso é a pintura no rosto com a bandeira da Espanha ou da Bélgica, que sai a 20 dólares cada.
Já os cambistas, ausentes em todos os jogos anteriores no estádio, oferecem ingressos para a partida a entre 1 800 e 2 500 dólares (de 9 200 a 11 000 reais) por um lugar na arquibancada.
É a última chance que os Angelinos estão tendo para aproveitar — e lucrar — com a Copa do Mundo.
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