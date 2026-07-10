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Esporte

Saiba o valor que cambistas estão cobrando por ingressos para Espanha x Bélgica

Fiscalização e combate a ambulantes ficou mais frouxa no último jogo da Copa em Los Angeles

Por Felipe Carneiro, de Los Angeles 10 jul 2026, 15h44 | Atualizado em 10 jul 2026, 15h57
Três homens conversam em um evento ao ar livre. Um homem de cabelo grisalho e camiseta vermelha com a palavra ES em amarelo à esquerda, um homem de boné e camiseta laranja segurando um papel no centro, e um homem de óculos escuros e camiseta cinza à direita. Pessoas e árvores ao fundo, sob céu azul
Cambistas atuam livremente nos arredores do estádio de Los Angeles (Felipe Carneiro/VEJA)
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Saiba o valor que cambistas estão cobrando por ingressos para Espanha x Bélgica Priorizar nos meus resultados Google

Nesta sexta-feira, 10, o Estádio de Los Angeles recebe a sua última partida da Copa do Mundo, entre Bélgica e Espanha pelas quartas de final, já que as partidas de semifinal e final serão na costa Leste dos Estados Unidos.

Depois de 7 jogos com fiscalização rígida nos arredores, o esquema de segurança pareceu afrouxar neste último dia. Pela primeira vez ambulantes e cambistas circulam livremente pela área externa do estádio.

Os ambulantes vendem camisas e chapéus das seleções da Espanha e da Bélgica por 30 dólares (cerca de 150 reais). Mas o maior sucesso é a pintura no rosto com a bandeira da Espanha ou da Bélgica, que sai a 20 dólares cada.

Pessoas em fila sob o sol, com uma mulher de blusa vermelha e outra de chapéu amarelo sentadas em uma mesa preta, possivelmente em um evento ao ar livre
Ambulante cobra 20 dólares para pintar bandeira da Espanha ou Bélgica no rosto de torcedores (Felipe Carneiro/VEJA)
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Já os cambistas, ausentes em todos os jogos anteriores no estádio, oferecem ingressos para a partida a entre 1 800 e 2 500 dólares (de 9 200 a 11 000 reais) por um lugar na arquibancada.

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É a última chance que os Angelinos estão tendo para aproveitar — e lucrar — com a Copa do Mundo.

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TAGS:
Copa do Mundo 2026
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