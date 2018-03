Saiba a escalação da seleção para o amistoso Brasil x Alemanha

Fernandinho será a novidade entre os titulares da seleção brasileira para o amistoso contra a Alemanha, nesta terça-feira às 15h45 (horário de Brasília), em Berlim. O Brasil começará a partida com apenas dois jogadores que foram titulares na derrota por 7 a 1 para os alemães na semifinal da Copa do Mundo de 2014: o lateral Marcelo e o próprio Fernandinho. O técnico Tite vai escalar o Brasil com Alisson, Daniel Alves, Thiago Silva, Miranda e Marcelo; Casemiro; Fernandinho, Paulinho, Coutinho e Willian; Gabriel Jesus.

Fernandinho entra na vaga do atacante Douglas Costa, a única alteração em relação ao time que venceu a Rússia por 3 a 0, na última sexta-feira em Moscou. Entre esses 11, mais dois atletas atuaram nos 7 a 1, mas naquela ocasião começaram na reserva. O volante Paulinho entrou no intervalo justamente no lugar de Fernandinho, e o meia Willian substituiu Fred no segundo tempo. O zagueiro Thiago Silva estava suspenso naquela semifinal do Mineirão e o lateral Daniel Alves era reserva de Maicon.

No dia 8 de julho de 2014, em Belo Horizonte, o Brasil entrou em campo diante dos alemães com Júlio César, Maicon, Dante, David Luiz e Marcelo; Luiz Gustavo, Fernandinho, Hulk e Oscar; Bernard e Fred. Há quatro anos, o atacante Neymar foi desfalque por ter fraturado a vértebra nas quartas de final, diante da Colômbia, e desta vez não atuará novamente por causa de lesão, uma fratura no quinto metatarso do pé direito.

Neste domingo, após o treinamento da seleção, no estádio do FC Union Berlin, o zagueiro Miranda falou sobre a oportunidade de Fernandinho entre os titulares. “Não conversamos sobre isso, mas encararia como uma nova oportunidade, uma maneira de começar a escrever uma nova história contra um grande adversário. É a chance de se tornar titular. A seleção é muito rápida no contra-ataque e a entrada do Fernandinho vai dar mais equilíbrio.”

Seleção da Alemanha

Assim como o Brasil, a seleção alemã também terá nesta terça poucos remanescentes do 7 a 1. A escalação ainda não foi confirmada pelo técnico Joachim Löw, mas provavelmente apenas três titulares daquela semifinal começarão jogando o amistoso: os zagueiros Boateng e Hummels e o meia Toni Kroos.

O meia Özil e o atacante Thomas Müller, presentes naquela goleada, ganharam folga após o empate com a Espanha por 1 a 1 na última sexta-feira. O goleiro Neuer se recupera de uma cirurgia no pé esquerdo.

A Alemanha deve jogar com Ter Stegen, Kimmich, Boateng, Hummels e Plattenhardt; Gündogan, Kroos e Goretzka; Stindl, Sané e Wagner. Na semifinal da Copa de 2014, o time era Neuer, Lahm, Boateng, Hummels e Höwedes; Schweinsteiger, Khedira, Kroos e Özil; Müller e Klose.