Sabalenka x Andreeva: horário e onde assistir à primeira partida da número 2 do mundo após polêmica

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Aryna Sabalenka e Mirra Andreeva se enfrentam no WTA Finals 2026 em um duelo decisivo pela liderança do Grupo 2. A partida ganha um tempero extra com a polêmica envolvendo Sabalenka e um jornalista. Ambas vitoriosas na estreia, as tenistas buscam vaga na semifinal, com Andreeva vindo de vitória no último confronto direto. Não perca!

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A bielorrussa Aryna Sabalenka enfrenta a russa Mirra Andreeva nesta quarta-feira, 11 de novembro, pela segunda rodada da fase de grupos do WTA Finals 2026, disputado em Indian Wells, na Califórnia, Estados Unidos. O confronto está previsto para começar por volta das 18h45 (horário de Brasília). A partida ocorre em meio à repercussão de uma polêmica envolvendo a número 2 do ranking mundial, que foi alvo de um comentário ofensivo feito por um jornalista francês durante a transmissão da competição.

A controvérsia acrescenta um componente extracampo à participação de Sabalenka no torneio que reúne as oito melhores tenistas da temporada. Aos 28 anos, a bielorrussa tenta conquistar um título inédito na sua coleção, depois de construir uma trajetória marcada pela presença constante nas decisões dos principais campeonatos do circuito feminino. Na estreia do WTA Finals, venceu a checa Karolina Muchova por 7/6 (7-2) e 7/5.

Do outro lado, Mirra Andreeva, de 19 anos, chega embalada por uma estreia convincente. A russa, terceira colocada do ranking mundial, derrotou a ucraniana Elina Svitolina por 6/4 e 6/0, em apenas 70 minutos. Considerada um dos principais nomes da nova geração do tênis, Andreeva tenta confirmar sua ascensão diante de uma adversária experiente e com histórico de protagonismo nas grandes competições.

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O duelo também tem peso importante na disputa por uma vaga nas semifinais. Sabalenka e Andreeva venceram seus respectivos compromissos de estreia e dividem a liderança do Grupo 2. A vencedora poderá garantir antecipadamente a classificação, dependendo da combinação de resultados da rodada. As duas melhores colocadas de cada chave avançam à fase eliminatória.

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O retrospecto favorece Sabalenka, que soma quatro vitórias em seis confrontos contra Andreeva. Entretanto, o encontro mais recente terminou com vitória da russa, que superou a bielorrussa na final do WTA 1000 de Indian Wells de 2025, por 2/6, 6/4 e 6/3. O reencontro desta quarta-feira coloca frente a frente duas das principais candidatas ao título, em uma partida que promete intensidade dentro de quadra, enquanto Sabalenka também permanece no centro das atenções pela polêmica que marcou os bastidores da competição.

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Onde assistir a Sabalenka x Andreeva:

Data: quarta-feira, 11 de novembro de 2026

Horário: aproximadamente 18h45 (de Brasília)

Competição: WTA Finals 2026 (fase de grupos)

Local: Indian Wells Tennis Garden, Califórnia (EUA)

Transmissão: Disney+ Premium

Retrospecto: 4 vitórias de Sabalenka e 2 de Andreeva