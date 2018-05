Rússia: Putin marca cinco gols em partida beneficente de hóquei

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, voltou a jogar hóquei sobre o gelo nesta quinta-feira, durante uma partida beneficente no Domo de Gelo Bolshoi, em Sochi, cidade-sede do Jogos Olímpicos de Inverno, em 2014, e quartel-general da seleção brasileira na Copa do Mundo da Rússia. Praticante de judô e fã dos esportes no gelo, Putin marcou cinco gols e deu três assistências. Putin costuma jogar no time “Lendas do Hóquei” e foi ovacionado a cada gol, na vitória por 12 a 7. No ano passado, Putin já tinha marcado sete vezes num jogo. A imprensa local disse na época que os rivais não se atreviam a jogar duro contra o presidente.

Putin participou pela primeira vez do jogo beneficente em 2011, poucos meses depois de aprender a patinar. Após o término da partida desta quinta, o presidente deu vários autógrafos e presenteou dois jovens com o taco usado por ele.