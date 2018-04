Rússia muda formato da cerimônia de abertura da Copa

A cerimônia de abertura da Copa do Mundo da Rússia será mais curta do que as realizadas no Brasil em 2014 e na África do Sul em 2010, afirmou nesta quarta-feira o diretor-geral do Comitê Organizador, Alexei Sorokin. “A cerimônia de abertura terá um novo formato. Não parecerá com as de África do Sul e Brasil. Será mais curta e ocorrerá antes do apito inicial”, disse Sorokin em entrevista coletiva.

A 50 dias do início da Copa, marcado para o dia 14 de junho, a abertura ocorrerá no Estádio Luzhniki, em Moscou, momentos antes da primeira partida do torneio entre Rússia e Arábia Saudita. O governo russo tentou marcar o evento para o Estádio Lev Yashin, do Dínamo Moscou, que não receberá jogos do mundial, mas a Fifa recusou.

Sobre o boicote de alguns países à cerimônia, como o Reino Unido e a Polônia, Sorokin afirmou que cada governo é livre para escolher se participará ou não do evento. “Para nós, cada torcedor é valioso. E não importa o status do país. Vemos que os torcedores votam com o bolso. As entradas estão sendo esgotadas”, afirmou.