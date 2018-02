Russa que usou camiseta contra doping é flagrada em exame

Pouco antes dos Jogos Olímpicos de inverno, a atleta russa de bobsled Nadezhda Sergeeva posou com uma camiseta com a mensagem “Não me dopo”, em um vídeo publicitário da empresa que fornece os uniformes para a equipe russa. Nesta sexta-feira, porém, a atleta foi pega no exame antidoping pelo uso de uma remédio para o coração.

Sergeeva já havia testado positivo em exame antidoping realizado em março de 2016, com a substância melodonia. Na ocasião, ela foi inocentada por se tratar de um tratamento para o coração em dezembro de 2015. Em PeyongChang, sua equipe de bobsled terminou apenas na 12ª colocação.

Com a Rússia banida dos Jogos Olímpicos por causa de escândalos de doping, os atletas do país estão competindo com bandeira neutra, neste ano. No começo da semana, o atleta de curling, Alexander Krushelnitsky, também foi flagrado em exame antidoping e perdeu a medalha de bronze que havia conquistado.