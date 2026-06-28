Rumo ao tetra? Argentina tem o caminho mais fácil até as semis
Seleção venceu as Copas em 1978, 1986 e 2022
Atual campeã e líder do ranking da Fifa, a Argentina do artilheiro Messi tem o caminho mais fácil até a semifinal da Copa do Mundo de 2026. O primeiro confronto é contra a estreante Cabo Verde, pela fase de 16 avos.
Entre as possíveis próximas adversárias, a seleção mais bem colocada no ranking é a Colômbia – que está em 11º e tem como melhor resultado as quartas de final contra o Brasil em 2014, jogo que tirou Neymar e Thiago Silva do fatídico 7 a 1.
Nas outras chaves, França e Alemanha podem se enfrentar na próxima fase, assim como Espanha e Portugal. Já o Brasil pode cruzar com a Noruega nas oitavas e a Inglaterra nas quartas.
A seleção brasileira e a argentina podem se encontrar justamente em uma eventual semifinal – como quase aconteceu em 2022, quando a seleção brasileira perdeu para a Croácia nos pênaltis.
As demais favoritas estão do outro lado da chave e só poderiam enfrentar os sul-americanos na grande final: França, Alemanha, Espanha, Portugal, Holanda, Marrocos, Bélgica e Croácia.
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