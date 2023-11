Rubens Minelli, técnico tetracampeão brasileiro, morre aos 94 anos

Houve um tempo em que revolução no futebol brasileiro tinha nome e sobrenome. Chamava-se Rubens Minelli, técnico vitorioso por onde passou. Seu reinado deu-se principalmente nos anos 1970, quando conquistou três dos quatro títulos nacionais que abrilhantaram o seu currículo. Internado desde o dia 3 de novembro, ele morreu nesta quinta-feira, aos 94 anos. A causa da morte não foi revelada.

Minelli começou carreira como jogador. Nascido em São Paulo, em 19 de dezembro de 1928, atuou pelo já extinto Ypiranga e pelo Nacional. Mas foi como estrategista que fez fama. Seu primeiro Brasileirão foi conquistado em 1969, pelo Palmeiras. No Internacional, ganhou os títulos nacionais de 1975 e 1976. No ano seguinte, seria tricampeão pelo São Paulo.

Hoje, o mundo do futebol perdeu o ex-técnico Rubens Minelli. Comandante do inesquecível time Bicampeão Brasileiro (1975 – 1976), Minelli será sempre exaltado com carinho por todos os colorados. Nossos pensamentos estão com a família, amigos e todos os fãs neste momento difícil.

Foi um dos primeiros técnicos a aliar estratégia e motivação. Em outras palavras, tinha os jogadores na mão, mas também era estudioso de esquemas de jogo. Gostava de contar como, no comando do Inter, campeão de 1975, deu uma bronca nos atletas que desconfiavam de suas invencionices. “Com a bola nos pés, vocês podem fazer o que quiserem”, disse ele. “Sem a bola nos pés, vocês fazem o que eu mandar!” Influenciou muita gente que seguiu seus passos, Muricy Ramalho, que atuou sob seu comando e hoje é diretor técnico do São Paulo, foi um deles.

A Sociedade Esportiva Palmeiras lamenta profundamente a morte de Rubens Minelli, comandante do clube na conquista do tetra brasileiro, em 1969, e um dos maiores treinadores do país em todos os tempos. Minelli, que iniciou a carreira de técnico em nossas categorias de base, deixa

Entre os técnicos campeões nacionais, apenas Vanderlei Luxemburgo e Lula, Luís Alonso Perez, comandante do Santos de 1954 a 1966, foram mais vitoriosos que Minelli — com cinco títulos cada. Ele foi também um dos pioneiros a explorar o mercado asiático, tendo sido foi campeão saudita pelo Al-Hilal, em 1979 — sim, é isso mesmo, trata-se do mesmo time onde hoje joga Neymar.

No início de novembro, estava programado o lançamento de Professor Rubens Minelli – A saga do técnico Tetracampeão Brasileiro (Onze Cultural), biografia escrita pelo jornalista Brunno Minelli de Moraes, neto do biografado e um apaixonado por futebol. Com prefácio do comentarista Mauro Beting, o livro revela um pouco mais sobre a curta e pouca conhecida carreira de Minelli como jogador profissional e revela detalhes sobre ter sido ignorado pela seleção brasileira. Antes do evento, o veterano foi internado.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mauro Beting (@maurobetingoficial)