Rubens Barrichello deixa hospital depois de 10 dias internado

Após dez dias internado, o piloto brasileiro Rubens Barrichello deixou o hospital na cidade de Orlando, Flórida. Rubinho acordou no dia 27 de janeiro com fortes dores de cabeça e foi internado para averiguação se teria sofrido um AVC (Acidente Vascular Cerebral), o que foi descartado após exames. Nesta quarta, ele agradeceu aos fãs em português e inglês e comemorou a volta da casa. “Estou indo para casa, que felicidade”, afirmou em vídeo postado no stories de seu perfil no Instagram.