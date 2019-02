Ronaldo volta a vestir camisa da seleção – como modelo

Um dia depois de Neymar, que apresentou a nova camisa da seleção brasileira na quinta-feira, no Rio de Janeiro, na noite de sexta foi a vez de Ronaldo ser o modelo do lançamento de um novo uniforme da equipe – desta vez, o segundo uniforme, azul, para a Copa das Confederações. A apresentação do uniforme reserva do Brasil aconteceu também no Rio, num evento na praia de Copacabana, com direito a participação da bateria da escola de samba Mangueira. O novo uniforme azul tem uma faixa branca no ombro. Outra novidade é a gola simples, bem diferente do uniforme principal. As camisetas são de material reciclável – cada uma utiliza cerca de 13 garrafas plásticas PET. O evento de apresentação, promovido pela Nike, contou com vários atletas patrocinados pela empresa, como o lutador de MMA Júnior Cigano, a saltadora Maurren Maggi, o surfista Pedro Scooby e o jogador de basquete Marcelinho Machado, entre outros.

(Com Estadão Conteúdo)