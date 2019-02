Ronaldo deve voltar a campo no jogo contra o Avaí

Após 98 dias afastado por uma lesão na panturrilha direita, Ronaldo já tem data para voltar aos gramados. Embora esteja visivelmente fora de peso, o jogador anunciou em seu Twitter que deve voltar a campo pelo Corinthians no jogo contra o Avaí, no próximo dia 15, em Florianópolis.

“A evolução do Ronaldo foi boa nessas duas semanas, mas precisamos ter alguns cuidados. Vamos ver se levamos para participar de 45 minutos contra o Avaí”, afirmou o técnico Adílson Batista. “Vamos trabalhar para que ele esteja em condição, que consiga suportar tudo aquilo que achamos ser importante.”

O jogador vem trabalhando forte. No treino de ataque contra defesa, quinta-feira, por exemplo, deu um baile no zagueiro reserva Renato e fez belos gols. Mas segue mostrando cansaço no fim das atividades, pelo longo período de inatividade.

Por isso, é ele mesmo quem determina quando não aguenta mais. Com um gesto, diz a hora de parar. Treinando sempre com agasalhos e casacos para perder mais líquido e, consequentemente, peso, não esconde, contudo, a vontade de estar em campo.

Seu último jogo foi no dia 9 de maio, no Pacaembu, na estreia do Brasileiro. Em cobrança de pênalti, garantiu a virada sobre o Atlético-PR, por 2 a 1. “Estou otimista. Essa lesão que tive é complicada, mas estou bem melhor e vamos ver se dá para jogar a próxima partida”, disse em entrevista à TV Bandeirantes.

Roberto Carlos faz coro para a volta do amigo. “Um jogador único no mundo. Quando pega mano a mano, pode estar 200 quilos acima do peso que sempre vai para cima, dribla e chuta”, afirmou.

(Com Agência Estado)