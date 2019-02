Ronaldinho sofre contusão na coxa e fica uma semana parado

Ronaldinho Gaúcho sofreu uma lesão muscular na perna esquerda durante um treinamento e ficará sete dias afastado no Milan. A informação está no site do clube italiano. A lesão aconteceu no segundo treinamento de quarta-feira. Apesar do problema, o jogador teve sua permanência no clube confirmada nesta semana pelo vice-presidente Adriano Galliani – ele fica em Milão até o final de seu contrato, em 30 de maio de 2011.

Com a contusão, o jogador desfalcará o Milan num torneio amistoso no fim de semana, nos Emirados Árabes, e que servirá como preparação para a temporada europeia. Nesta quinta, sua única atividade foi participar da sessão de autógrafos durante apresentação do novo uniforme do Milan.

Apesar do comunicado, a imprensa italiana especulou a possibilidade de a lesão de Ronaldinho ser mais séria, com alguns sites dando conta de que o brasileiro poderia ficar até 30 dias parado. O Milan confirmou a recuperação em uma semana.