Romênia lidera primeiro dia do Mundial de Ginástica

Por AE

Tóquio – O Mundial de Ginástica Artística começou a ser disputado nesta sexta-feira, em Tóquio, no Japão, com o primeiro dia de classificação da disputa feminina. A equipe do Brasil estreia apenas neste sábado, mas oito seleções já fizeram suas apresentações, sendo que a Romênia lidera a competição por equipes, com 227,228, seguida pela Austrália, que fez 221,846, e pelo Canadá, com 215,328.

A principal destaque da Romênia foi Raduca Haidu, que anotou 56,465 pontos e está na liderança da classificação do individual geral. No entanto, tanto a ginasta quanto sua equipe podem ser ultrapassadas neste sábado, quando o Brasil, além de potências da ginástica artística feminina como a China e os Estados Unidos, entrarão na disputa do Mundial.

O Mundial de Tóquio pode garantir o Brasil na Olimpíada. As oito primeiras equipes na classificação geral conseguem, além da vaga para a final da competição, um lugar nos Jogos de Londres, em 2012. E quem ficar entre o nono e o 16º lugares terá que disputar, em janeiro do ano que vem, um torneio pré-olímpico na Inglaterra.

Assim, por valer vaga olímpica, a competição em Tóquio é tida como de extrema importância para as brasileiras. A expectativa é superar o desempenho do ano passado, em Roterdã, na Holanda, quando o Brasil ficou em décimo lugar na classificação por equipes e conseguiu apenas uma medalha de bronze, com Jade Barbosa no salto.

“No solo e no salto, que são nossos aparelhos mais fortes, fomos muito bem. Dani (Daniele Hypólito) acertou todas as provas e Daiane (Daiane dos Santos) também. Agora, é ajustar os últimos detalhes e nos concentrarmos para competir. As duas e também a Jade (Jade Barbosa) estão dando exemplos para as mais novas todos os dias. Elas estão muito focadas no sucesso da equipe e com muita vontade de classificar o Brasil para os Jogos Olímpicos”, declarou a técnica Georgette Vidor.

Depois das mulheres, será a vez dos homens entrarem na competição. No domingo e na segunda-feira acontecerão as fases classificatórias do masculina. Depois, na terça, será realizada a final feminina por equipes, seguida da final masculina por equipes na quarta. Na quinta e sexta-feira serão os dias para as finais do individual geral, enquanto as finais por aparelhos estão marcadas para os dias 15 e 16 de outubro.