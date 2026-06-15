Romário se pronuncia após fala polêmica sobre Fernanda Gentil

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Romário usou sua live para se pronunciar sobre a polêmica envolvendo a jornalista Fernanda Gentil após a estreia do Brasil na Copa do Mundo. O ex-jogador esclareceu o “ruído” em sua fala anterior e rasgou elogios à apresentadora, destacando seu conhecimento de futebol e afirmando seu respeito por ela.

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Romário se pronunciou sobre a fala polêmica que disse em transmissão da CazéTV após o empate da seleção brasileira em 1 a 1 com Marrocos na estreia da Copa do Mundo. Em live no canal do YouTube, Romário TV, o ex-jogador esclareceu o “ruído” e enalteceu o trabalho da jornalista.

“Quero aproveitar essa oportunidade aqui, porque houve um ruído na imprensa em relação à fala da Fernanda Gentil e que eu teria sido um pouco rude, um pouco grosso… Primeiramente, eu quero dizer o seguinte: a Fernanda é uma das 10 pessoas que mais conhecem futebol no nosso país, na minha opinião. Tenho um respeito muito grande por ela, e ela é uma das poucas pessoas que quando falam o que vê, falam a verdade. Houve um desencontro, porque a gente começou falando, depois foi cortado, depois a gente voltou… Fê, resumindo: tem meu respeito. Você é simplesmente fod*! É isso”, disse Romário.

No sábado, 13, após o jogo entre Brasil e Marrocos, a jornalista perguntou se o empate em 1 a 1 teria sido o equivalente a uma derrota para a seleção brasileira. O campeão na Copa de 1994 respondeu: “Empatar em uma primeira rodada de Copa do Mundo com a seleção de Marrocos…quem não conhece muito de futebol vai ter esse pensamento que você tem.”