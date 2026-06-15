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Esporte

Romário se pronuncia após fala polêmica sobre Fernanda Gentil

Campeão mundial enaltece companheira de transmissão da CazéTV

Por Natalia Tiemi Hanada Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 jun 2026, 19h33 | Atualizado em 15 jun 2026, 19h42
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Romário no Panela Sport TV (Reprodução/TV Globo)
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Romário se pronuncia após fala polêmica sobre Fernanda Gentil Priorize VEJA no Google

Romário se pronunciou sobre a fala polêmica que disse em transmissão da CazéTV após o empate da seleção brasileira em 1 a 1 com Marrocos na estreia da Copa do Mundo. Em live no canal do YouTube, Romário TV, o ex-jogador esclareceu o “ruído” e enalteceu o trabalho da jornalista. 

“Quero aproveitar essa oportunidade aqui, porque houve um ruído na imprensa em relação à fala da Fernanda Gentil e que eu teria sido um pouco rude, um pouco grosso… Primeiramente, eu quero dizer o seguinte: a Fernanda é uma das 10 pessoas que mais conhecem futebol no nosso país, na minha opinião. Tenho um respeito muito grande por ela, e ela é uma das poucas pessoas que quando falam o que vê, falam a verdade. Houve um desencontro, porque a gente começou falando, depois foi cortado, depois a gente voltou… Fê, resumindo: tem meu respeito. Você é simplesmente fod*! É isso”, disse Romário.

No sábado, 13, após o jogo entre Brasil e Marrocos, a jornalista perguntou se o empate em 1 a 1 teria sido o equivalente a uma derrota para a seleção brasileira. O campeão na Copa de 1994 respondeu: “Empatar em uma primeira rodada de Copa do Mundo com a seleção de Marrocos…quem não conhece muito de futebol vai ter esse pensamento que você tem.”

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