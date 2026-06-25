Romário na Copa: senador dança no palco de balada em Miami após estreia de Neymar

O senador Romário (PL-RJ) compartilhou nas redes sociais vídeos em que aparece dançando em cima do palco de uma festa em Miami, nos Estados Unidos. A cidade recebeu o jogo da seleção brasileira nessa quarta-feira, 24, pela Copa do Mundo de 2026.

O evento “Afterparty Romário & Friends” foi comandado pelo influenciador Léo Picon e teve participação do DJ Ronald – filho de Ronaldo Fenômeno.

A festa foi divulgada pelo ex-jogador em suas redes e aconteceu depois da vitória da seleção brasileira por 3 a 0 sobre a Escócia, partida que marcou a estreia de Neymar no Mundial.

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O ‘drible’ no Senado

Nos Estados Unidos desde o último dia 10, Romário atua como comentarista da Copa do Mundo. Apesar disto, o ex-craque não se licenciou das funções parlamentares ou deixou suplente trabalhando em seu lugar no Brasil e segue recebendo salários normalmente.

Campeões do ressentimento

Não importa se o sujeito acabou de marcar cinco gols ou de bater uma marca histórica. Sempre haverá alguém disposto a explicar por que aquilo não é tão extraordinário assim. Nos últimos dias, o pódio dessa competição reuniu Müller e Romário.

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Rede Ronaldo | Muito Além do Jogo (@rederonaldo)

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