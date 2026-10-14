Roma x Real Madrid na Champions League: onde assistir, horário e escalações

Roma e Real Madrid se enfrentam nesta quarta-feira, 14, às 16h (de Brasília), no Estádio Olímpico de Roma, na Itália, pela segunda rodada da fase de liga da Champions League 2026/27.

A Roma chega ao confronto embalada pela invencibilidade no Campeonato Italiano, embora os empates recentes tenham interrompido sua sequência de vitórias. Sob o comando de Gian Piero Gasperini, a equipe empatou por 1 a 1 com o Fenerbahçe na estreia da Champions League, em Istambul, e ficou no 0 a 0 diante do Como em seu último compromisso pela Serie A. Para superar os espanhóis, o treinador aposta na organização defensiva e na movimentação ofensiva de Paulo Dybala, Matías Soulé e Donyell Malen. O time italiano, porém, enfrenta dificuldades na montagem do meio-campo, especialmente pela ausência de Bryan Cristante, que apresenta problemas físicos.

Do outro lado, o Real Madrid chega à capital italiana depois de duas vitórias consecutivas. Na estreia da Champions League, a equipe espanhola derrotou a Inter de Milão por 2 a 1, no Santiago Bernabéu. Pelo Campeonato Espanhol, venceu o Villarreal por 1 a 0, com gol de Yan Diomandé. Apesar dos resultados, o técnico José Mourinho ainda busca maior regularidade ofensiva, especialmente de Vinícius Júnior. O brasileiro soma um gol e três assistências em nove partidas na temporada e foi expulso no último compromisso por La Liga. A punição, entretanto, não impede sua participação na Champions League, e o atacante poderá formar o setor ofensivo ao lado de Kylian Mbappé, Jude Bellingham e Arda Güler.

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O principal ingrediente do confronto será o retorno de Mourinho ao Estádio Olímpico como adversário. O português comandou a Roma entre 2021 e janeiro de 2024 e conquistou a Conference League em 2022, encerrando um longo período sem títulos internacionais para o clube italiano. Agora à frente do Real Madrid, o treinador reencontra uma torcida com a qual desenvolveu uma relação marcante.

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Onde assistir à partida entre Roma e Real Madrid:

A partida entre Roma e Real Madrid nesta quarta-feira, 14, às 16h (horário de Brasília), terá transmissão ao vivo pela TNT, na televisão por assinatura, e pela HBO Max, no streaming.

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Prováveis escalações:

Roma: Gollini; Mancini, Ndicka e Hermoso; Molina, De Roon, Koné e Wesley; Dybala e Soulé; Malen. Técnico: Gian Piero Gasperini.

Real Madrid: Courtois; Dumfries, Konaté, Huijsen e Cucurella; Valverde e Tchouaméni; Arda Güler, Bellingham e Vinícius Júnior (Diomandé); Mbappé. Técnico: José Mourinho.

Arbitragem:

Árbitro: François Letexier (França);

Assistentes: Cyril Mugnier e Mehdi Rahmouni (França);

Cyril Mugnier e Mehdi Rahmouni (França); Quarto árbitro: Bastien Dechepy (França);

Bastien Dechepy (França); VAR: Dennis Higler (Holanda);

Dennis Higler (Holanda); AVAR: Pol van Boekel (Holanda). Continua após a publicidade