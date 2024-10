Roma x Inter de Milão: horário, onde assistir e prováveis escalações

Roma e Inter de Milão vão realizar o jogo mais esperado do Campeonato Italiano neste fim de semana. A partida vai ocorrer no Estádio Olímpico de Roma, às 15h45 de hoje, dia 20.

A Inter, que está na segunda colocação com 14 pontos, precisa buscar a vitória para ultrapassar o líder Napoli, que atualmente está com 16 pontos. Já a Roma, que vai jogar em casa, está na nona colocação com 10 pontos e busca a vitória para subir na tabela e brigar na parte de cima.

Após essa partida, a Roma vai voltar a campo na quinta-feira, dia 24, para enfrentar o Dínamo de Kiev, pela Europa League. A Inter vai atuar novamente na quarta, 23, contra o Young Boys, pela Champions League.

Para a partida, a Roma deve ter os retornos de Paulo Dybala e Artem Dovbyk, que se lesionou no jogo da seleção ucraniana, mas não deve ser um problema para a partida de hoje. Já o italiano Stephan El Shaarawy não deve estar apto para jogar a partida, pois está lesionado.

A Inter de Milão deve ter força máxima e conta com o seu poderoso meio campo formado por Darmián, Barella, Çalhanoglu, Mkhitaryan e Dimarco para controlar a partida na casa do adversário. A dupla de ataque letal da Internazionale, formada por Marcus Thuram, da seleção francesa e Lautaro Martínez, da seleção argentina, é a esperança de gols da torcida.

Como assistir ao jogo entre Roma e Inter de Milão?

A partida será transmitida pelo streaming Disney+.

Onde será realizada a partida?

A partida será realizada no Estádio Olímpico de Roma, às 15h45.

Prováveis escalações:

Roma: Svilar; Mancini, Ndicka, Mario Hermoso; Zeki Çelik, Koné, Bryan Cristante, Angeliño; Paulo Dybala, Lorenzo Pellegrini, Dovbyk. Técnico: Ivan Juric.

Inter de Milão: Sommer; Pavard, Francesco Acerbi, Alessandro Bastoni; Darmián, Barella, Çalhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Marcus Thuram, Lautaro Martínez. Técnico: Simone Inzaghi.

