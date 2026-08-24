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Esporte

Roma x Fiorentina: onde assistir, horário e escalações

Equipes se enfrentam nesta segunda-feira, 24, no Estádio Olímpico, pela primeira rodada da Serie A

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 24 ago 2026, 11h00 | Atualizado em 24 ago 2026, 11h01
Vista geral do Estádio Olímpico de Roma - 01/03/2017
Estádio Olímpico de Roma  (Marco Rosi/Getty Images)
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Roma e Fiorentina se enfrentam nesta segunda-feira, 24, às 15h45 (horário de Brasília), no Estádio Olímpico, em Roma, pela primeira rodada do Campeonato Italiano 2026/27

A Roma inicia a competição tentando manter o protagonismo conquistado na última temporada, quando terminou o campeonato na terceira colocação e garantiu vaga na Liga dos Campeões. Sob o comando de Gian Piero Gasperini, a equipe aposta em nomes como Paulo Dybala e Donyell Malen para começar o torneio com vitória diante de sua torcida.

Na pré-temporada, a Roma teve resultados irregulares. No último jogo, empatou por 2 a 2 com o Borussia Dortmund. Antes, havia sido derrotada por 3 a 0 pelo Brighton, após vencer o Newport County por 4 a 1.

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A principal atenção estará voltada para Wesley. O jogador se recuperou a tempo, voltou aos treinamentos com o elenco e aparece entre os cotados para começar a partida como titular. A tendência é que seja utilizado pelo lado esquerdo do meio-campo.

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A Fiorentina, por sua vez, inicia um novo trabalho sob o comando de Fabio Grosso e tenta deixar para trás a irregularidade da temporada passada. A equipe de Florença chega embalada pela vitória por 4 a 1 contra o Benevento, pela Copa da Itália, no primeiro compromisso oficial da temporada. Os gols foram marcados por Gudmundsson, Kean, Ranieri e Ndour. Antes disso, durante a preparação, a Fiorentina havia empatado por 1 a 1 com o Deportivo La Coruña e por 2 a 2 com o Real Madrid, além de vencer o Watford por 1 a 0.

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Onde assistir à partida entre Roma e Fiorentina?

Roma e Fiorentina se enfrentam nesta segunda-feira, 24, às 15h45 (horário de Brasília), no Estádio Olímpico, pela primeira rodada do Campeonato Italiano. A partida terá transmissão ao vivo pela CazéTV e pelo Disney+.

Prováveis escalações

Roma: Svilar; Mancini, Ndicka e Hermoso; Molina, Koné, Cristante e Wesley; Dybala e Rodrigo Mora (Soulé); Malen. Técnico: Gian Piero Gasperini.

Fiorentina: De Gea; João Mário, Dragusin, Ranieri e Valdepeñas; Ndour e Fagioli; Brescianini, Mastantuono e Gudmundsson; Kean (Pellegrino). Técnico: Fabio Grosso.

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Arbitragem

  • Árbitro: Matteo Marcenaro;
  • Assistentes: Lo Cicero e C. Rossi;
  • Quarto árbitro: Michael Fabbri;
  • VAR: Rosario Abisso;
  • AVAR: Antonio Giua.
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