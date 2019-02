Roma desbanca Napoli no San Paolo e renasce no Italiano

Sem vencer há três partidas no Campeonato Italiano, a Roma foi até Nápoles encarar o time da casa, embalado pela classificação na Liga dos Campeões, e conseguiu uma importante vitória. Os gols do triunfo por 3 a 1 no caldeirão do estádio San Paolo foram marcados pelos argentinos Lamela, Osvaldo e Fábio Simplício. Hamsik descontou.

O primeiro tento, aliás, indicava uma mudança na maré de azar dos romanistas, que tiveram a chance de vencer o clássico ante a Juventus, mas viu o pênalti batido por Totti ser defendido com maestria por Buffon.

Logo aos dois minutos de bola rolando, o jovem Lamela desceu em velocidade pela direita do ataque. Ao chegar na linha de fundo, ele cruzou rasteiro e viu o goleiro De Sanctis, todo atrapalhado, colocar a bola para dentro do gol.

Na volta para a segunda etapa, a equipe visitante deu um ‘balde de água fria’ na expectativa da torcida por uma reação. Aos 14 minutos, Totti centrou da direita e Osvaldo tocou rasteiro, por trás da zaga, e aumentou a diferença.

Aos 36, Hamsik ainda deu esperança para os anfitriões ao receber na área, se lvirar da marcação e, com classe, tocar rasteiro na saída de Stekelenburg. Mas a reação parou por aí e ainda viu o brasileiro fabio Simplício, nos acréscimos, bater de fora da áre e contar com um desvio para fechar o 3 a 1.

Com o resultado, o clube da capital italiana chega a 21 pontos conquistados, mesmo número do próprio Napoli, sexto colocado, mas ainda fica atrás no saldo de gols (5 dos napolitanos contra 0 dos romanistas).

Na próxima rodada, a Roma visita o Bologna, enquanto os napolitanos tentam fechar 2012 com uma vitória sobre o Genoa.