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Alexander Zverev conquista seu primeiro título de Grand Slam em Roland Garros após uma batalha de 4 horas e 16 minutos contra Flavio Cobolli. A vitória épica do alemão quebra um jejum de 30 anos para seu país e solidifica sua carreira com o tão sonhado troféu. Conheça os detalhes dessa conquista histórica.

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O tenista alemão Alexander Zverev, de 29 anos, conquistou seu primeiro Grand Slam após vencer o italiano Flavio Cobolli por três sets a dois — parciais 6-1, 4-6, 6-4, 6-7(5) 6-1 — em Roland Garros neste domingo, 7. Com a vitória, o terceiro do mundo no ranking da ATP quebrou o jejum de 30 anos sem um representante da Alemanha com o título.

A partida na quadra Philippe-Chatrier , em Paris, durou 4 horas e 16 minutos e Zverev tinha como adversário o número 10 do ranking, após ter vencido o tcheco Jakub Menšík na última sexta-feira, 5. Menšík desbancou o brasileiro João Fonseca nas quartas de final.

Embora colecione vitórias, Zverev ainda não tinha alcançado a façanha de conquistar o tão sonhado Grand Slam. Em outras três oportunidades, nos anos de 2020, 2024 e 2025, o tenista acabou derrotado. Antes de Zverev, o alemão que conquistou o título foi Boris Becker, no Melbourne Park, em 1996.

O tenista alemão ganhou favoritismo ao longo do torneio diante de situações atípicas que atingiram os atletas mais famosos da atualidade.

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O número 3 do mundo, o espanhol Carlos Alcatraz não disputou Roland Garros após lesionar o punho. O sérvio Novak Djokovic sofreu uma eliminação precoce ao ser derrotado por João Fonseca, o jovem brasileiro que acabou sendo eliminado. Já o número 1 do mundo, o italiano Jannik Sinner, surpreendeu com uma derrota também prematura depois que se sentiu mal durante a partida contra o argentino Juan Manuel Cerundolo.

O Grand Slam aumenta a lista de conquistas de Zverev, até então formada pela medalha de ouro olímpica em Tóquio, dois troféus do Nitto ATP Finals, sete títulos do ATP Masters 1000 e 24 prêmios no circuito ATP no geral.

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“Só quero agradecer a todos porque, para ser sincero, passamos por muita coisa”, disse Zverev durante a cerimônia de entrega do troféu, de acordo com o site ATP Tour. “Passamos por lesões, por decepções, por derrotas. Também perdemos em momentos cruciais. Mas, no fim das contas, agora somos campeões de Grand Slam, e é isso que importa.”