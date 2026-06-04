O Aberto da França, em Roland Garros, chega às fases finais nas duas principais competições sem uma cara conhecida — será um mico histórico? Dito de outra forma, os “suspeitos de sempre”, candidatos a um dos troféus mais cobiçados do Grand Slam, estão fora da disputa. Carlos Alcaraz, Janik Sinner, Novak Djokovic, Aryna Sabalenka, todos sempre favoritos, caíram antes da etapa prévia à grande final.

Nesta quinta-feira, 4, a russa Mirra Andreeva, de 19 anos, garantiu vaga na semi ao superar Sorana Cîrstea e, depois atropelar Marta Kostyuk nas fases decisivas. A polonesa Maja Chwalińska, número 114 do mundo, veio do qualificatório, acumulou oito vitórias seguidas e surpreendeu Anna Kalinskaya nas quartas, e Diana Shnaider, a carrasca de Sabalenka, ns semi. Elas fazem a grande final no sábado, 6

Para os brasileiros, que veem em Roland Garros quase sempre uma possibilidade de conquista, muito em razão do legado de Guga Kuerten, é uma frustração, porque nem mesmo João Fonseca conseguiu passar a barreira das quartas-de-final. A jovem promessa, que ainda não passou disso, caiu para Jakub Menšík, também um iniciante, em um jogo muito disputado.

A falta de caras novas em Roland Garros acabou, quem diria, nas redes, com torcedores reclamando do chaveamento e da falta de caras conhecidas por quem torcer. Quem são os “ilustres desconhecidos” que ocuparão as quadras do torneio nesta sexta-feira, 5:

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Semifinalistas Masculinos

Matteo Arnaldi: O italiano avançou após vencer Frances Tiafoe em maratona de cinco sets e eliminar o compatriota Matteo Berrettini nas quartas de final.

Flavio Cobolli: Jovem italiano cabeça de chave 10, conquistou sua vaga ao derrotar de virada o canadense Felix Auger-Aliassime por 3 sets a 1.

Jakub Menšík: O checo eliminou a promessa brasileira João Fonseca em uma batalha duríssima de três sets nas quartas de final do torneio.

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Alexander Zverev: Alemão, segundo cabeça de chave do torneio, é um dos poucos veteranos. Carimbou sua vaga na semifinal após derrotar o espanhol Rafael Jodar em sets diretos.