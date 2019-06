Roland Garros: Nadal confirma supremacia e passa fácil por Federer

Rafael Nadal é o rei do saibro e nem mesmo Roger Federer é capaz de impedir isso. Na manhã desta sexta-feira, 7, em mais um badalado clássico do tênis, o espanhol passou fácil pelo suíço, por 3 sets a 0, com parciais de 6/3, 6/4 e 6/2, e chegou à mais uma decisão de Roland Garros. Foi a sexta vitória de Nadal em seis duelos contra seu maior rival no Grand Slam de Paris.

Com a vitória, Nadal ainda ampliou sua vantagem no retrospecto total para 24 a 15 em 39 partidas. Na decisão, Nadal, que buscará seu 12 título em Roland Garros, enfrentará o vencedor do duelo entre o líder do ranking da ATP, o sérvio Novak Djokovic, e o austríaco Dominic Thiem, quarto colocado.

(Mais informações em instantes)