Roland Garros: Djokovic estreia com vitória sobre Rogério Dutra

O sérvio Novak Djokovic, número 22 do ranking da ATP, estreou nesta segunda-feira em Roland Garros com uma vitória em três sets sobre o brasileiro Rogério Dutra Silva (número 134), com parciais de 6/3, 6/4 e 6/4.

Djokovic, campeão do Grand Slam parisiense em 2016, enfrentará na próxima rodada o espanhol Jaume Munar, que venceu David Ferrer por 3 a 2. “Não estava em minha melhor forma. Não joguei muito bem”, admitiu o sérvio de 31 anos. Depois de sofrer com lesões no último ano e operar o cotovelo, Djokovic tenta reencontrar o nível de jogo que o fez ser número 1 do mundo e ganhar 12 Grand Slams na carreira.

Com a eliminação de Rogerinho, o Brasil não tem mais representante em Roland Garros, já que Thomaz Bellucci (269°), ex-número 21 do mundo, foi eliminado no domingo pelo argentino Federico Delbonis, por 3 a 1.