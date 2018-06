Roland Garros: com dores, Serena desiste e Sharapova vai às quartas

A partida entre a americana Serena Williams e a russa Maria Sharapova, pelas oitavas de final de Roland Garros, não será disputada porque a americana anunciou a desistência do Grand Slam francês nesta segunda-feira. Serena alegou lesão no peitoral.

“Infelizmente, tive alguns problemas com o músculo peitoral. Neste momento, eu não consigo sacar. Seria difícil jogar quando não estou conseguindo sacar”, declarou Serena. “Estou muito decepcionada. Desisti de muita coisa, do meu tempo com a minha filha e com a minha família, para estar neste momento. É muito difícil estar nesta situação agora”.

Serena fazia seu retorno a um Grand Slam – ela não jogava desde o Aberto da Austrália do ano passado, em janeiro, quando estava no início da gravidez. Com o abandono, Sharapova garantiu a vaga nas quartas sem jogar. Sua próxima adversária sairá da partida entre a espanhola Garbiñe Muguruza e a ucraniana Lesia Tsurenko.