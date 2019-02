Roland Garros: chuva adia todas as partidas desta segunda

Todas as partidas programadas para esta segunda-feira, válidas pelas oitavas de final de Roland Garros, foram suspensas por causa da chuva. Segundo a direção do torneio, é a segunda vez na história do Grand Slam francês que todas as partidas do mesmo dia são suspensas – a outra vez foi em 30 de maio de 2000.

No masculino, estavam marcados os jogos entre David Goffin x Ernests Gulbis; Novak Djokovic x Roberto Bautista Agut; Marcel Granollers x Dominic Thiem/ e David Ferrer x Tomas Berdych. No feminino, ainda havia dois jogos de domingo por terminar.

“As condições meteorológicas não melhoram, pelo. Infelizmente todas as partidas estão suspensas, adiadas para amanhã (terça-feira)”, anunciou a organização pouco antes das 14h00 (9h00 de Brasília).

(Com AFP e Estadão Conteudo)