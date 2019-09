Rogério Ceni retorna ao comando técnico do Fortaleza

O técnico Rogério Ceni foi anunciado no início da tarde deste domingo como treinador do Fortaleza. O detalhe é que o novo treinador retorna ao posto somente 51 dias depois de ele próprio ter pedido demissão da função. Ceni volta ao time cearense depois do insucesso de sua aventura a frente do Cruzeiro.

Ceni já comandará o Leão do Pici nesta segunda-feira, quando o Tricolor encara o Botafogo na Arena Castelão. O treinador passou somente dois dias desempregado: sua dispensa do time mineiro aconteceu na tarde de quinta, um dia antes da demissão de Zé Ricardo no Fortaleza. No anúncio feito no Twitter, o clube nordestino disse que o aceite foi dado na madrugada deste domingo.

O Fortaleza Esporte Clube anuncia, oficialmente, o retorno do técnico Rogério Ceni ao comando da equipe. — Fortaleza Esporte Clube ⭐️ (@FortalezaEC) September 29, 2019

“Ressaltamos que o Clube não negociou, em nenhuma hipótese, com Rogério Ceni e nenhum outro nome enquanto Zé Ricardo estava no cargo. Respeitou-se o limite ético entre a saída do último treinador para o início das negociações e o retorno de Ceni, prática permanente do Fortaleza EC”, dizia o comunicado.

Na primeira passagem pelo Fortaleza, Rogério conquistou o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro, com direito ao título de campeão da segunda divisão, o Campeonato Cearense e a Copa do Nordeste. Agora, o objetivo é salvar o time do regresso à Série B – o time está apenas três pontos acima da zona do rebaixamento.