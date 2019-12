Rogério Ceni renova contrato como técnico do Fortaleza

O Fortaleza confirmou neste sábado, 14, a renovação de contrato com Rogério Ceni. O técnico vinha sendo especulado em diversas equipes da elite do Brasileirão, mas optou por assinar com o Tricolor de Aço até o fim de 2020.

Por meio das redes sociais, o Fortaleza divulgou um vídeo comemorando o acerto com o treinador: “O mito fica. O legado continua. Rogério Ceni renova com o Fortaleza até o final de 2020”.

O ano de 2019 serviu para que o nome de Rogério Ceni tivesse ainda mais relevância na história do Fortaleza. O técnico tinha a missão de manter o clube na Série A do Campeonato Brasileiro, mas acabou com uma classificação inédita para a Copa Sul-Americana. Ao longo da competição, no entanto, o treinador se transferiu ao Cruzeiro, só que foi demitido e retornou à capital cearense.

Ao longo de sua trajetória com o Fortaleza, Rogério Ceni conquistou o título da Série B em 2018 e, na última temporada levantou as taças do Campeonato Cearense e da Copa do Nordeste.