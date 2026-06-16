Rogério Ceni manda recado para goleiro Vozinha, fã do ex-São Paulo

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O goleiro Vozinha, de Cabo Verde, brilhou na Copa do Mundo ao empatar com a Espanha, recebendo elogios de Rogério Ceni, seu ídolo. Vozinha expressou admiração por Ceni e outros craques, além de revelar profunda conexão com a cultura brasileira, de novelas a música.

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O goleiro Vozinha recebeu um recado de Rogério Ceni, ex-goleiro do São Paulo que o jogador de Cabo Verde admira. O atual técnico do Bahia publicou o vídeo após a atuação histórica do goleiro cabo-verdiano que garantiu o empate em 0 a 0 com a Espanha, uma das favoritas ao título, na Copa do Mundo nesta segunda, 15.

“Fala, Vozinha. Rogério Ceni que está falando. Passando para deixar um grande abraço para você. Parabenizar essa estreia na Copa do Mundo. Não só você, como toda a seleção de Cabo Verde. Uma estreia histórica. Desejo sucesso para você hoje e sempre. Saiba que o povo brasileiro gosta muito de você. Agradeço também o carinho pela citação como referência antes da estreia nessa Copa do Mundo. Mais sucesso para você e bora para a classificação”, disse Ceni.

Vozinha também revelou admiração ao por Ronaldo Fenômeno e Ronaldinho Gaúcho. Além dos ex-jogadores, Vozinha revelou outras conexões com a cultura brasileira.

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“Desde sempre víamos muitas novelas brasileiras depois dos telejornais. Lembro muito de Xica da Silva, Malhação e Rei do Gado. Consumimos também muita música brasileira que é muito boa e rica. Gostava muito de Ivete Sangalo, Seu Jorge, Cidade Negra e Revelação. Minha avó era fã do Roberto Carlos”, disse Vozinha em entrevista à ESPN.