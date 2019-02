Rogerinho entra no lugar de Soderling e estreia com vitória nos EUA

O brasileiro Rogério Dutra da Silva, o Rogerinho, entrou na desta quarta-feira na chave principal do Aberto dos Estados Unidos com a desistência do sueco Robin Soderling e fez bonito: estreou no Grand Slam com vitória diante do irlandês Louk Sorensen, que desistiu no quarto set. As parciais estavam 6/0, 3/6, 6/4 e 1/0.

O ímpeto do brasileiro foi sentido por Sorensen logo no primeiro set. Sem ceder um game sequer, o paulista quebrou e confirmou em todas as oportunidades para impor um ‘pneu’ ao seu adversário. No segundo, o irlandês recuperou-se e, mais forte na devolução, deu números iguais à partida.

Na terceira, no entanto, ambos confirmaram todos os seus serviços, com exceção do último, quando, com 5 a 4 no placar, Rogerinho conquistou uma quebra para passar à frente no duelo. No quarto set, com 1 a 0 para o brasileiro, seu oponente, que reclamava de câimbras desde a parcial anterior, desistiu da partida.Rogérinho chegou à ultima rodada do qualificatório do Grand Slam norte-americano, tornando-se assim um lucky loser em caso de desistência. Nesta manhã, o sueco Robin Soderling, número 6 do mundo, divulgou que não poderia participar do torneio em função de uma lesão, cedendo lugar para Rogério, que não decepcionou e já se garantiu na próxima fase em sua primeira participação no Grand Slam norte-americano.

Entre os outros brasileiros, o número um do país, Thomaz Bellucci, foi eliminado em sua estréia na segunda-feira, enquanto os outros dois confirmados, João Souza, o Feijão, e Ricardo Mello, estreiam na competição na próxima quinta-feira.