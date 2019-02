Roger treina no Cruzeiro e garante ter condições de jogar clássico

Os jogadores do Cruzeiro voltaram aos trabalhos nesta terça-feira, visando o clássico do próximo domingo, contra o Atlético-MG, na Arena do Jacaré, e o técnico Vágner Mancini recebeu uma boa notícia. O armador Roger, que vinha desfalcando a equipe por conta de uma lesão na panturrilha direita, está liberado para voltar aos gramados.

O jogador fez questão de afirmar que não quer ficar de fora do clássico do final de semana, e garante que a condição física já é ideal para atuar. ‘Não fico fora de um jogo como esse. Estou bem há duas semanas, estou me preparando, treinando o necessário para recuperar minha forma física e estar pronto para essa partida’, declarou.

Questionado sobre a titularidade, já que o Cruzeiro vem atuando com três atacantes no 4-3-3 e obtendo ótimos resultados, Roger argumentou que tal decisão cabe ao técnico Vágner Mancini, entretanto, o armador frisou que independente do tempo que estiver em campo, o importante e ajudar o Cruzeiro a buscar a vitória.

‘Tenho certeza que vou para o jogo, estou preparadíssimo e isso vocês podem colocar. Agora, os minutos, a partir de quanto tempo, se vou começar jogando, isso já é um trabalho para o Vágner Mancini e tenho certeza que ele vai guardar isso a sete chaves’, disse.