Roger, Sterling e Stoichkov: o combate ao racismo nas frases da semana

A semana esportiva foi manchada por manifestações racistas e nazistas na Bulgária, durante a derrota da seleção local para a Inglaterra, em jogo válido pelas Eliminatórias da Euro-2020, na última segunda-feira, 14. O atacante Raheem Sterling, uma das vítimas do preconceito, manifestou seu repúdio, assim como o ídolo búlgaro Hristo Stoichkov, que chegou a chorar na TV ao comentar o episódio.

No Brasil, o tema também foi debatido depois do encontro entre Marcão, do Fluminense, e Roger Machado, do Bahia, os únicos treinadores negros da Série A, no sábado 12. O piloto Lewis Hamilton também mostrou seu lado ativista em defesa do meio ambiente e dos animais, com um desabafo nas redes sociais. Já LeBron James se meteu em confusão ao falar da crise diplomática entre a China e a NBA.