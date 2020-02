Roger Federer opera o joelho direito e está fora de Roland Garros

O tenista Roger Federer operou no joelho direito e ficará afastado das quadras até depois do torneio de Roland Garros. O suíço ex-número 1 do mundo anunciou sua ausência em um dos quatro Grand Slams do circuito nesta quinta-feira 20 em suas redes sociais.

“O joelho direito tem me incomodado há algum tempo. (…) Depois de exames e de conversa com minha equipe, decidi passar por uma artroscopia ontem (quarta-feira) na Suíça”, escreveu Federer. “Infelizmente vou perder os torneios de Dubai, Indian Wells, Bogotá, Miami e Roland Garros”, completou o suíço, campeão de 20 Grand Slams.

Federer espera voltar às quadras durante os torneios de grama e participar dos dois últimos Grand Slams de 2020: Wimbledon e o US Open.

(Com AFP)